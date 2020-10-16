В США заявили о трудностях с введением новых санкций против России
У США осталось мало возможностей для введения новых антироссийских санкций, потому что их и так уже много, заявил советник по национальной безопасности американского президента Роберт О'Брайен журналистам в Пентагоне.
«Мы мало что можем сделать в отношении России на санкционном фронте. Это становится сложнее сделать из-за сжимающего характера уже имеющихся санкций», — приводит слова О'Брайена «Интерфакс».
США неоднократно вводили санкции против России под разными предлогами, как персональные, так и секторальные. В частности, ограничения были введения после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, а также на фоне недоказанных обвинений о «вмешательстве» России в американские президентские выборы 2016 года, по итогам которых победил Дональд Трамп. Кроме того, новые ограничения вводились в связи с «делом Скрипалей».
Сейчас США намерены усилить санкции против газопровода «Северный поток — 2» и тех, кто задействован в его строительстве. Этот трубопровод идет из России в Германию. В конце декабря прошлого года американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 г., предусматривающий соответствующие ограничительные меры.