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В США заявили о трудностях с введением новых санкций против России

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У США осталось мало возможностей для введения новых антироссийских санкций, потому что их и так уже много, заявил советник по национальной безопасности американского президента Роберт О'Брайен журналистам в Пентагоне.

«Мы мало что можем сделать в отношении России на санкционном фронте. Это становится сложнее сделать из-за сжимающего характера уже имеющихся санкций», — приводит слова О'Брайена «Интерфакс».

США неоднократно вводили санкции против России под разными предлогами, как персональные, так и секторальные. В частности, ограничения были введения после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, а также на фоне недоказанных обвинений о «вмешательстве» России в американские президентские выборы 2016 года, по итогам которых победил Дональд Трамп. Кроме того, новые ограничения вводились в связи с «делом Скрипалей».

Сейчас США намерены усилить санкции против газопровода «Северный поток — 2» и тех, кто задействован в его строительстве. Этот трубопровод идет из России в Германию. В конце декабря прошлого года американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 г., предусматривающий соответствующие ограничительные меры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных