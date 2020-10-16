В США заявили о трудностях с введением новых санкций против России

США неоднократно вводили санкции против России под разными предлогами, как персональные, так и секторальные. В частности, ограничения были введения после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, а также на фоне недоказанных обвинений о «вмешательстве» России в американские президентские выборы 2016 года, по итогам которых победил Дональд Трамп. Кроме того, новые ограничения вводились в связи с «делом Скрипалей».