Рестораторы сообщили о сокращении меню и времени работы из-за коронавируса
Рестораторы из-за пандемии коронавируса начали менять время работы заведений и сокращать меню, чтобы снизить расходы, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных представителей ресторанных сетей.
Президент холдинга ПАО «Росинтер Ресторантс» (управляет сетями ресторанов Il Patio, «Планета Суши», «Шикари», TGI Fridays и др.) Маргарита Костеева рассказала изданию, что некоторые заведения холдинга начали раньше открываться, в меню добавили варианты завтрака. В ресторанах, где основная масса гостей приходит вечером, время открытия сдвинули на более позднее. Такие меры, по ее словам, помогают управлять фондом оплаты труда и коммунальными платежами. В ближайшем будущем клиенты продолжат экономить, поэтому в меню ресторанов были добавлены блюда по более демократичным ценам, отметила Костеева.
В сети кафе Prime рассказали, что решили отсрочить запуск новых блюд. По словам представителя сети Марии Лошковой, Prime оптимизирует время работы и подстраивается под локальный трафик. Некоторые кафе сети до конца года не будут работать.
Ресторатор Александр Раппопорт, который управляет ресторанами «Воронеж», «Dr. Живаго», «Белуга», сообщил изданию, что его ресторан »Cook`kareku», который раньше работал круглосуточно, после временного закрытия весной работает по сокращенному графику, чтобы снизить нагрузку на персонал. Алексей Васильку, владелец холдинга RESTart Vasilchuk Brothers (Vasilchuki Chaihona №1, фуд-молл «Депо», Burger Heroes и др.) отметил, что время работы заведений холдинга не изменилось, однако меню сократилось на 30%.
Исполнительный директор RestCon Андрей Петраков пояснил, что сокращение меню позволяет рестораторам снизить расходы на персонал. Например, некоторые заведения отказываются от собственного производства кондитерских изделий, что позволяет сократить несколько человек из персонала ресторана. Генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что многие рестораны возобновляли работу после временного закрытия с сокращенным меню. Эксперт пояснил, что респираторам нужно выплачивать долги поставщикам, поэтому они вынуждены искать возможности сократить издержки.