Рестораторы сообщили о сокращении меню и времени работы из-за коронавируса

Президент холдинга ПАО «Росинтер Ресторантс» (управляет сетями ресторанов Il Patio, «Планета Суши», «Шикари», TGI Fridays и др.) Маргарита Костеева рассказала изданию, что некоторые заведения холдинга начали раньше открываться, в меню добавили варианты завтрака. В ресторанах, где основная масса гостей приходит вечером, время открытия сдвинули на более позднее. Такие меры, по ее словам, помогают управлять фондом оплаты труда и коммунальными платежами. В ближайшем будущем клиенты продолжат экономить, поэтому в меню ресторанов были добавлены блюда по более демократичным ценам, отметила Костеева.