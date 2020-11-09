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«Аэрофлот» возобновит рейсы в Гонконг с 19 ноября

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Компания «Аэрофлот» с 19 ноября возобновит полеты в Гонконг, которые прекратились весной из-за пандемии коронавируса, сообщило генеральное консульство РФ в своем Facebook.

«По информации авиакомпании Аэрофлот — Российские авиалинии с 19 ноября планируется открытие пассажирского рейса SU-218/219 по маршруту Москва-Гонконг, который будет выполняться один раз в неделю», — говорится в сообщении. Отмечается, что продажа билетов уже открыта.

Кроме того, с 26 октября в отношении прибывающих в Гонконг лиц, которые в течение 14 дней до приезда посещали Россию, вводятся дополнительные меры санитарно-эпидемиологического контроля, добавил в генконсульстве.

В частности, прибывшим нужно предъявить справку на английском или китайском языках об отрицательном тесте на COVID-19, при этом время забора материала должно быть не раньше, чем за 72 часа до прилета в Гонконг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных