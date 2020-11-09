«Аэрофлот» возобновит рейсы в Гонконг с 19 ноября
«По информации авиакомпании Аэрофлот — Российские авиалинии с 19 ноября планируется открытие пассажирского рейса SU-218/219 по маршруту Москва-Гонконг, который будет выполняться один раз в неделю», — говорится в сообщении. Отмечается, что продажа билетов уже открыта.
Кроме того, с 26 октября в отношении прибывающих в Гонконг лиц, которые в течение 14 дней до приезда посещали Россию, вводятся дополнительные меры санитарно-эпидемиологического контроля, добавил в генконсульстве.
В частности, прибывшим нужно предъявить справку на английском или китайском языках об отрицательном тесте на COVID-19, при этом время забора материала должно быть не раньше, чем за 72 часа до прилета в Гонконг.