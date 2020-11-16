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Bloomberg: Nissan может продать долю в Mitsubishi Motors

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Японский автоконцерн Nissan рассматривает продажу всей своей доли в Mitsubishi Motors, составляющей 34%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников, Nissan может продать часть своей доли или всю долю на фоне спада продаж, вызванного пандемией коронавируса. Отмечается также, что это может изменить структуру крупнейшего в мире автомобильного альянса Renault–Nissan–Mitsubishi. Renault в настоящее время владеет 43% Nissan.

Однако позднее компания Nissan опубликовала релиз, в котором опровергла сообщения СМИ о продаже своей доли в Mitsubishi. «Вопреки утверждениям, сделанным в статьях, планов изменить структуру капитала Mitsubishi пока нет», — говорится в сообщении автоконцерна.

Группа Renault, Nissan Motor и Mitsubishi Motors в мае этого года объявила о новой модели делового сотрудничества — компании углубят сотрудничество в разработке автомобилей и распределят сферы влияния по регионам для сокращения расходов и повышения эффективности. Новая модель делового сотрудничества «призвана повысить конкурентоспособность и прибыльность трех партнеров». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных