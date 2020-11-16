Bloomberg: Nissan может продать долю в Mitsubishi Motors
Японский автоконцерн Nissan рассматривает продажу всей своей доли в Mitsubishi Motors, составляющей 34%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным источников, Nissan может продать часть своей доли или всю долю на фоне спада продаж, вызванного пандемией коронавируса. Отмечается также, что это может изменить структуру крупнейшего в мире автомобильного альянса Renault–Nissan–Mitsubishi. Renault в настоящее время владеет 43% Nissan.
Однако позднее компания Nissan опубликовала релиз, в котором опровергла сообщения СМИ о продаже своей доли в Mitsubishi. «Вопреки утверждениям, сделанным в статьях, планов изменить структуру капитала Mitsubishi пока нет», — говорится в сообщении автоконцерна.
Группа Renault, Nissan Motor и Mitsubishi Motors в мае этого года объявила о новой модели делового сотрудничества — компании углубят сотрудничество в разработке автомобилей и распределят сферы влияния по регионам для сокращения расходов и повышения эффективности. Новая модель делового сотрудничества «призвана повысить конкурентоспособность и прибыльность трех партнеров».