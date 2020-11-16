Bloomberg: Nissan может продать долю в Mitsubishi Motors

По данным источников, Nissan может продать часть своей доли или всю долю на фоне спада продаж, вызванного пандемией коронавируса. Отмечается также, что это может изменить структуру крупнейшего в мире автомобильного альянса Renault–Nissan–Mitsubishi. Renault в настоящее время владеет 43% Nissan.