«Яндекс» запустил курьерскую доставку в точное время
Сервис «Яндекс Go» начал тестировать курьерскую доставку, позволяющую пользователям выбрать конкретное время для их получения, а не ждать курьера «в первой половине дня».
Товары будут доставлять в ближайшую «Яндекс.Лавку», после чего курьер в течение 15-20 минут привезет их во нужному адресу. Об этом компания сообщила на онлайн-конференции Yet another Conference 2020 (YaC).
На первом этапе тестирования доставка по клику будет работать примерно в 100 «Яндекс.Лавках» Москвы. Доставка пока доступна только для «Яндекс.Маркета», уточнили в компании. К любому заказу из маркетплейса можно будет также добавить свежие продукты из «Лавки». В компании уточнили, что каждый заказ застрахован на сумму 500 тыс. руб.
На презентации также представили еще один формат доставки — в автомобили на АЗС. «В какой-то момент мы поняли, что было бы здорово помимо заправки получить в машину свой любимый кофе. Вот буквально сегодня мы запускаем новую функцию-это доставка еды в автомобиль. Пока идет процесс заправки, появляется привычный интерфейс «Яндекс.Еды», в котором представлено меню. Выбираешь всё что нужно, оплачиваешь, и через пару минут тебе это все принесут в машину», — сказал на презентации руководитель сервиса «Яндекс.Заправки» Артем Прудников.
Заказать кофе и выпечку можно будет в приложениях «Яндекс. Заправки», «Яндекс. Навигатор» и «Яндекс. Карты». Сейчас данная услуга доступна в 100 АЗС BP и «Нефтьмагистрали» в Москве и Московской области. В дальнейшем доставка появится и на других АЗС, которые продают еду.
Сервис «Яндекс.Заправки» — это агрегатор, который помогает водителям сравнить цены на бензин в разных АЗС.