«Яндекс» запустил курьерскую доставку в точное время

На презентации также представили еще один формат доставки — в автомобили на АЗС. «В какой-то момент мы поняли, что было бы здорово помимо заправки получить в машину свой любимый кофе. Вот буквально сегодня мы запускаем новую функцию-это доставка еды в автомобиль. Пока идет процесс заправки, появляется привычный интерфейс «Яндекс.Еды», в котором представлено меню. Выбираешь всё что нужно, оплачиваешь, и через пару минут тебе это все принесут в машину», — сказал на презентации руководитель сервиса «Яндекс.Заправки» Артем Прудников.