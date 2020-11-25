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«Яндекс» запустил курьерскую доставку в точное время

Ведомости

Сервис «Яндекс Go» начал тестировать курьерскую доставку, позволяющую пользователям выбрать конкретное время для их получения, а не ждать курьера «в первой половине дня». 

Товары будут доставлять в ближайшую «Яндекс.Лавку», после чего курьер в течение 15-20 минут привезет их во нужному адресу. Об этом компания сообщила на онлайн-конференции Yet another Conference 2020 (YaC). 

На первом этапе тестирования доставка по клику будет работать примерно в 100 «Яндекс.Лавках» Москвы. Доставка пока доступна только для «Яндекс.Маркета», уточнили в компании. К любому заказу из маркетплейса можно будет также добавить свежие продукты из «Лавки». В компании уточнили, что каждый заказ застрахован на сумму 500 тыс. руб. 

На презентации также представили еще один формат доставки — в автомобили на АЗС. «В какой-то момент мы поняли, что было бы здорово помимо заправки получить в машину свой любимый кофе. Вот буквально сегодня мы запускаем новую функцию-это доставка еды в автомобиль. Пока идет процесс заправки, появляется привычный интерфейс «Яндекс.Еды», в котором представлено меню. Выбираешь всё что нужно, оплачиваешь, и через пару минут тебе это все принесут в машину», — сказал на презентации руководитель сервиса «Яндекс.Заправки» Артем Прудников. 

Заказать кофе и выпечку можно будет в приложениях «Яндекс. Заправки», «Яндекс. Навигатор» и «Яндекс. Карты». Сейчас данная услуга доступна в 100 АЗС BP и «Нефтьмагистрали» в Москве и Московской области. В дальнейшем доставка появится и на других АЗС, которые продают еду. 

Сервис «Яндекс.Заправки» — это агрегатор, который помогает водителям сравнить цены на бензин в разных АЗС. 

Ранее по теме: «Яндекс.Лавка» запустила доставку продуктов под собственным брендом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных