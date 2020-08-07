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«Яндекс.Лавка» запустила доставку продуктов под собственным брендом

Ведомости

Сервис быстрой доставки еды «Яндекс.Лавка» запустил доставку продуктов под собственным брендом «Из лавки». Заказать их с бесплатной доставкой можно в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, рассказали в пресс-службе сервиса.

Сейчас в ассортименте бренда минеральная вода, яйца и восемь сортов мороженого. Из некоторых точек «Лавки» также можно будет заказать горячий кофе. В Москве и Петербурге ассортимент «Из лавки» дополнят более 60 готовых блюд. Среди них, например, борщ, салаты, бифштексы с пюре, овсяная каша на миндальном молоке и другие.

В середине июля у сервиса появилось собственное мобильное приложение. До этого «Яндекс.Лавка» была представлена только в приложениях «Яндекс», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Такси». Приложение доступно для пользователей iOS и Android.

Ранее по теме: У «Яндекс.Лавки» появилось собственное приложение

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных