«Яндекс.Лавка» запустила доставку продуктов под собственным брендом
Сервис быстрой доставки еды «Яндекс.Лавка» запустил доставку продуктов под собственным брендом «Из лавки». Заказать их с бесплатной доставкой можно в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, рассказали в пресс-службе сервиса.
Сейчас в ассортименте бренда минеральная вода, яйца и восемь сортов мороженого. Из некоторых точек «Лавки» также можно будет заказать горячий кофе. В Москве и Петербурге ассортимент «Из лавки» дополнят более 60 готовых блюд. Среди них, например, борщ, салаты, бифштексы с пюре, овсяная каша на миндальном молоке и другие.
В середине июля у сервиса появилось собственное мобильное приложение. До этого «Яндекс.Лавка» была представлена только в приложениях «Яндекс», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Такси». Приложение доступно для пользователей iOS и Android.