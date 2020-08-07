«Яндекс.Лавка» запустила доставку продуктов под собственным брендом

Сейчас в ассортименте бренда минеральная вода, яйца и восемь сортов мороженого. Из некоторых точек «Лавки» также можно будет заказать горячий кофе. В Москве и Петербурге ассортимент «Из лавки» дополнят более 60 готовых блюд. Среди них, например, борщ, салаты, бифштексы с пюре, овсяная каша на миндальном молоке и другие.