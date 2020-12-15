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В Литве заявили о приостановке Белоруссией транзита нефтепродуктов через Клайпеду

Ведомости

Белоруссия временно приостановила транзит нефтепродуктов через порт Клайпеды, сообщает литовская компания Klaipedos nafta.

«Мы понимаем, что решения клиента (BNK (UK) Limited, принадлежит «Белорусской нефтяной компании»), скорее всего, основано не на экономических соображениях, а политических», — заявил коммерческий директор Klaipedos nafta Миндаугас Навикас.

Он подчеркнул, что с экономической точки зрения использование порта в Клайпеде для экспорта и импорта белорусских нефтепродуктов является наиболее выгодным.

В компании добавили, что все контракты между сторонами остаются в силе, но выполнение обязательств приостанавливается до дальнейшего уведомления.

20 ноября страны Прибалтики расширили санкции в отношении властей Белоруссии. Согласно сообщению латвийского МИД, ограничительные меры были введены из-за «фальсификации» президентских выборов в республике в августе этого года.

Помимо этого, внешнеполитическое ведомство Литвы в ноябре направляло МИД Белоруссии ноту с призывом остановить запуск Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, поскольку, как считают в ведомстве, станция не соответствует стандартам безопасности и экологическим требованиям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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