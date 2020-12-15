В Литве заявили о приостановке Белоруссией транзита нефтепродуктов через Клайпеду
Белоруссия временно приостановила транзит нефтепродуктов через порт Клайпеды, сообщает литовская компания Klaipedos nafta.
«Мы понимаем, что решения клиента (BNK (UK) Limited, принадлежит «Белорусской нефтяной компании»), скорее всего, основано не на экономических соображениях, а политических», — заявил коммерческий директор Klaipedos nafta Миндаугас Навикас.
Он подчеркнул, что с экономической точки зрения использование порта в Клайпеде для экспорта и импорта белорусских нефтепродуктов является наиболее выгодным.
В компании добавили, что все контракты между сторонами остаются в силе, но выполнение обязательств приостанавливается до дальнейшего уведомления.
20 ноября страны Прибалтики расширили санкции в отношении властей Белоруссии. Согласно сообщению латвийского МИД, ограничительные меры были введены из-за «фальсификации» президентских выборов в республике в августе этого года.
Помимо этого, внешнеполитическое ведомство Литвы в ноябре направляло МИД Белоруссии ноту с призывом остановить запуск Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, поскольку, как считают в ведомстве, станция не соответствует стандартам безопасности и экологическим требованиям.