В Литве заявили о приостановке Белоруссией транзита нефтепродуктов через Клайпеду

Помимо этого, внешнеполитическое ведомство Литвы в ноябре направляло МИД Белоруссии ноту с призывом остановить запуск Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, поскольку, как считают в ведомстве, станция не соответствует стандартам безопасности и экологическим требованиям.