Страны Прибалтики расширили санкции в отношении властей Белоруссии

Против Лукашенко и ряда высокопоставленных белорусских чиновников санкции ввели также Евросоюз в целом, Великобритания и Канада. Ограничения наложены из-за того, что, по мнению властей этих стран, выборы в Белоруссии были сфальсифицированы, а вошедшие в санкционный список лица участвовали в махинациях с голосованием и причастны к использованию насилия против протестующих. ЕС также анонсировал расширение санкционного списка против Миснка.