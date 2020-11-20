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Страны Прибалтики расширили санкции в отношении властей Белоруссии

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Литва, Латвия и Эстония добавили в санкционный список 26 белорусских чиновников, в отношении которых будет введен бессрочный запрет на въезд, сообщает пресс-служба латвийского МИД.

«На основании решения Кабинета Министров Латвийской Республики, а также по согласованию с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение ввести бессрочный запрет на въезд 26 гражданам Республики Беларусь», — говорится в сообщении. Среди попавших под ограничения оказались министр информации Белоруссии Игорь Луцкий, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, его заместитель, а также другие должностные лица из аппарата белорусских МВД и Минюста, руководители профсоюзов и сотрудники «государственных пропагандистских СМИ».

«Своими действиями они организовали и поддержали фальсификацию президентских выборов 9 августа 2020 года и последующее насильственное подавление мирных протестов», — пояснили в МИД Латвии введение санкций против названных лиц. Всего в Латвию на данный момент запрещен въезд 159 белорусским чиновникам, включая президента страны Александра Лукашенко.

Против Лукашенко и ряда высокопоставленных белорусских чиновников санкции ввели также Евросоюз в целом, Великобритания и Канада. Ограничения наложены из-за того, что, по мнению властей этих стран, выборы в Белоруссии были сфальсифицированы, а вошедшие в санкционный список лица участвовали в махинациях с голосованием и причастны к использованию насилия против протестующих. ЕС также анонсировал расширение санкционного списка против Миснка.

Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы главы государства. По данным ЦИК, президент страны Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Протестующие выступают за проведение повторных выборов с присутствием международных наблюдателей и допуском всех кандидатов.

Ранее по теме: В третий пакет санкций ЕС против Белоруссии попадет близкий к Александру Лукашенко бизнес

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных