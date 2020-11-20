Страны Прибалтики расширили санкции в отношении властей Белоруссии
Литва, Латвия и Эстония добавили в санкционный список 26 белорусских чиновников, в отношении которых будет введен бессрочный запрет на въезд, сообщает пресс-служба латвийского МИД.
«На основании решения Кабинета Министров Латвийской Республики, а также по согласованию с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение ввести бессрочный запрет на въезд 26 гражданам Республики Беларусь», — говорится в сообщении. Среди попавших под ограничения оказались министр информации Белоруссии Игорь Луцкий, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, его заместитель, а также другие должностные лица из аппарата белорусских МВД и Минюста, руководители профсоюзов и сотрудники «государственных пропагандистских СМИ».
«Своими действиями они организовали и поддержали фальсификацию президентских выборов 9 августа 2020 года и последующее насильственное подавление мирных протестов», — пояснили в МИД Латвии введение санкций против названных лиц. Всего в Латвию на данный момент запрещен въезд 159 белорусским чиновникам, включая президента страны Александра Лукашенко.
Против Лукашенко и ряда высокопоставленных белорусских чиновников санкции ввели также Евросоюз в целом, Великобритания и Канада. Ограничения наложены из-за того, что, по мнению властей этих стран, выборы в Белоруссии были сфальсифицированы, а вошедшие в санкционный список лица участвовали в махинациях с голосованием и причастны к использованию насилия против протестующих. ЕС также анонсировал расширение санкционного списка против Миснка.
Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы главы государства. По данным ЦИК, президент страны Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Протестующие выступают за проведение повторных выборов с присутствием международных наблюдателей и допуском всех кандидатов.