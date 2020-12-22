ФАС в Москве возобновила рейды против завышения сетями цен на сахар и масло
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возобновила рейды в торговых сетях Москвы на предмет завышения ими цен на социально значимые продукты питания, в частности, сахар и масло. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.
«В целях пресечения нарушений законодательства при установлении цен на отдельные виды продуктов питания Московское УФАС России возобновило ежедневные рейды в торговые сети столицы», — говорится в сообщении. В ФАС отметили, что контроль за ценами на социально значимые продукты является «первоочередной задачей антимонопольного ведомства».
В ФАС отметили, что завышений цен сетями в Москве не зафиксировали. «Актуальные цены на сахар-песок не превышают 45 руб. 99 коп., на подсолнечное масло — 109 руб. 90 коп.», — отметили в ведомстве.
16 декабря Минсельхоз и Минпромторг заключили с производителями, торговыми сетями и отраслевыми ассоциациями соглашения, в соответствии с которыми цены на сахар и подсолнечное масло должны быть скорректированы в пятидневный срок со дня их подписания. В рамках договорённостей предельные цены на сахар-песок обозначены в 46 руб. за кг, а на подсолнечное масло — 110 руб. за литр.
Это произошло после того, как президент России Владимир Путин 9 декабря назвал подорожание базового продовольствия попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он подчеркнул, что с этим явлением нужно бороться. На ситуацию с продовольствием оказало влияние подорожание продукции растениеводства, в том числе зерна, цена на которое увеличились за год в 1,5 раза и достигла рекордных величин. Чтобы не допустить дальнейшего подорожания этого сырья кабмин решил ввести с 15 февраля по 30 июня 2021 г. квоту на экспорт зерна в размере 17,5 млн т., а также вывозные пошлины на зерно.