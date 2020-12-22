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ФАС в Москве возобновила рейды против завышения сетями цен на сахар и масло

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возобновила рейды в торговых сетях Москвы на предмет завышения ими цен на социально значимые продукты питания, в частности, сахар и масло. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.

«В целях пресечения нарушений законодательства при установлении цен на отдельные виды продуктов питания Московское УФАС России возобновило ежедневные рейды в торговые сети столицы», — говорится в сообщении. В ФАС отметили, что контроль за ценами на социально значимые продукты является «первоочередной задачей антимонопольного ведомства».

В ФАС отметили, что завышений цен сетями в Москве не зафиксировали. «Актуальные цены на сахар-песок не превышают 45 руб. 99 коп., на подсолнечное масло — 109 руб. 90 коп.», — отметили в ведомстве.

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16 декабря Минсельхоз и Минпромторг заключили с производителями, торговыми сетями и отраслевыми ассоциациями соглашения, в соответствии с которыми цены на сахар и подсолнечное масло должны быть скорректированы в пятидневный срок со дня их подписания. В рамках договорённостей предельные цены на сахар-песок обозначены в 46 руб. за кг, а на подсолнечное масло — 110 руб. за литр.

Это произошло после того, как президент России Владимир Путин  9 декабря назвал подорожание базового продовольствия попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он подчеркнул, что с этим явлением нужно бороться. На ситуацию с продовольствием оказало влияние подорожание продукции растениеводства, в том числе зерна, цена на которое увеличились за год в 1,5 раза и достигла рекордных величин. Чтобы не допустить дальнейшего подорожания этого сырья кабмин решил ввести с 15 февраля по 30 июня 2021 г. квоту на экспорт зерна в размере 17,5 млн т., а также вывозные пошлины на зерно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных