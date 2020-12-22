ФАС в Москве возобновила рейды против завышения сетями цен на сахар и масло

Это произошло после того, как президент России Владимир Путин 9 декабря назвал подорожание базового продовольствия попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он подчеркнул, что с этим явлением нужно бороться. На ситуацию с продовольствием оказало влияние подорожание продукции растениеводства, в том числе зерна, цена на которое увеличились за год в 1,5 раза и достигла рекордных величин. Чтобы не допустить дальнейшего подорожания этого сырья кабмин решил ввести с 15 февраля по 30 июня 2021 г. квоту на экспорт зерна в размере 17,5 млн т., а также вывозные пошлины на зерно.