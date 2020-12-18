Росстат заявил о втором в истории России урожае зерна в 2020 году
Урожай зерна в 2020 г. достиг 132,9 млн т., следует из имеющегося у «Ведомостей» доклада Росстата о социально-экономическом положении России в январе-ноябре. Это второй по объемам урожай зерна после рекордного 2017 г.
«Растениеводство. В 2020 г., по расчетам, в хозяйствах всех категорий (сельхозорга- низации, фермеры, население) намолочено 132,9 млн тонн зерна в весе после доработки», — говорится в докладе Росстата. В ведомстве отметили, что в 2020 г. зерна «намолочено на 9,7% больше уровня предыдущего года».
В то же время, по данным Росстата, семян подсолнечника собрано на 13,7% меньше, чем в 2019 г., сахарной свеклы — на 40,5%, картофеля и овощей — на 10,9% и 2% соответственно.
Ранее правительство для стабилизации ситуации с ценами на хлебные продукты внутри страны решило ввести с 15 февраля по 30 июня 2021 г. квоту на экспорт зерна в размере 17,5 млн т., а также вывозные пошлины на зерно. Позже источники «Коммерсанта» сообщили, что из-за этих мер начались сложности с отправкой пшеницы на экспорт.
В ноябре цены на зерно в России достигли исторического максимума, увеличившись за год более чем в 1,5 раза, что спровоцировало рост цен на базовые продукты питания. На совещании 9 декабря президент Владимир Путин назвал подорожание базового продовольствия попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он подчеркнул, что с этим явлением нужно бороться.
16 декабря Минсельхоз и Минпромторг заключили с производителями, торговыми сетями и отраслевыми ассоциациями соглашения, в соответствии с которыми цены на сахар и подсолнечное масло должны быть скорректированы в пятидневный срок со дня их подписания.