Росстат заявил о втором в истории России урожае зерна в 2020 году

Ранее правительство для стабилизации ситуации с ценами на хлебные продукты внутри страны решило ввести с 15 февраля по 30 июня 2021 г. квоту на экспорт зерна в размере 17,5 млн т., а также вывозные пошлины на зерно. Позже источники «Коммерсанта» сообщили, что из-за этих мер начались сложности с отправкой пшеницы на экспорт.