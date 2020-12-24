Греф и Волож против Маска: кто станет бизнесменом года
«Ведомости» подводят итоги 2020 г. традиционным спецпроектом «Персона года». Основная борьба в номинации «Бизнесмен года», судя по первым дням голосования читателей «Ведомостей», разворачивается между двумя российскими претендентами — президентом, председателем правления «Сбера» Германом Грефом, генеральным директором группы компаний «Яндекс» Аркадием Воложем и американским предпринимателем Илоном Маском.
Греф в сентябре 2020 г. заявил о самой масштабной в истории Сбербанка трансформации — превращении его в «полноценную технологическую компанию» и формирование на его базе широкой цифровой экосистемы. На ее создание в течение последних пяти лет уже потрачено 60 млрд руб. Согласно обнародованной в конце года стратегии «Сбера», к 2023 г. доля его доходов от нефинансовых сервисов должна возрасти с нынешнего 1% до 5%, а к 2030 г. достигнуть 20-30%. Греф также обещает, что «Сбер» предпримет еще одну попытку закрепиться на рынке электронной коммерции, надеясь, что она окажется наконец удачной и по итогам 2023 г. «Сбер» войдет в тройку лидеров российского рынка e-commerce.
В той же парадигме действует и Аркадий Волож — под его руководством «Яндекс» тоже строит вокруг себя широкую экосистему. Причем если два-три года назад представлялось, что в этом направлении «Яндекс» будет идти в партнерстве со «Сбером», то в этом году стало окончательно ясно, что их видение и стратегии расходятся. В июне 2020 г. компании объявили о разделе совместного бизнеса. Достижение «Яндексом» в сентябре принципиальной договоренности о приобретении «Тинькофф банка» тоже в итоге ничем не закончилось. Инвесторы все эти перемены оценили позитивно: начав год с капитализацией $14,5 млрд и ценой за акцию в $44,08, к 1 декабря 2020 г. «Яндекс» пришел с капитализацией $24,6 млрд и ценой за акцию в $70,05.
Что касается Илона Маска, то у него каждый год полон событий, но в 2020 г. их количество зашкаливало. В январе его Tesla, достигнув капитализации $86 млрд, стала самым дорогим американским автопроизводителем за всю историю, а в июле – уже самым дорогим в мире ($206 млрд). В мае благодаря Маску случился первый в истории пилотируемый космический запуск, произведенный частной компанией: SpaceX запустила в космос ракету Falcon9 с кораблем CrewDragon, доставившим на МКС двух астронавтов; спустя полгода SpaceX отправила на МКС еще трех астронавтов. А в промежутках между запусками ракет, в августе 2020 г., Маск представил результаты деятельности своего биотехнологического проекта Neuralink, технологии которого помогут решать когнитивные проблемы у пациентов с параличом, старческим слабоумием и болезнью Альцгеймера.
Кого из этих троих номинантов читатели «Ведомостей» признают бизнесменом года? Или в их спор сумеют вмешаться еще три претендента, заявленные в шорт-листе? Все станет ясно 25 декабря. Голосуйте — вы еще успеете повлиять на финальный выбор.