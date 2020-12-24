Греф и Волож против Маска: кто станет бизнесменом года

В той же парадигме действует и Аркадий Волож — под его руководством «Яндекс» тоже строит вокруг себя широкую экосистему. Причем если два-три года назад представлялось, что в этом направлении «Яндекс» будет идти в партнерстве со «Сбером», то в этом году стало окончательно ясно, что их видение и стратегии расходятся. В июне 2020 г. компании объявили о разделе совместного бизнеса. Достижение «Яндексом» в сентябре принципиальной договоренности о приобретении «Тинькофф банка» тоже в итоге ничем не закончилось. Инвесторы все эти перемены оценили позитивно: начав год с капитализацией $14,5 млрд и ценой за акцию в $44,08, к 1 декабря 2020 г. «Яндекс» пришел с капитализацией $24,6 млрд и ценой за акцию в $70,05.