Основателя Petropavlovsk заподозрили в хищении средств компании

В августе временно исполняющим обязанности CEO Petropavlovsk был назначен Максим Мещеряков. Но руководители рудников и управляющей компании Petropavlovsk, сотрудники профсоюза дочернего предприятия – «Покровского рудника» поставили под сомнение его независимость и компетентность и подозревали Мещерякова в аффилированности с Bonum Capital, крупным миноритарием Petropavlovsk. В августе охрана не пустила врио главы компании в московский офис «Покровского рудника». В результате топ-менеджер проник в помещение силой при поддержке «неустановленных соучастников». По данному факту в октябре против топ-менеджера было возбуждено уголовное дело. Мещерякова подозревают в самоуправстве с применением силы и хищении компьютерной техники. Сам Мещеряков тогда объяснял, что действовал по поручению совета директоров компании. В конце ноября Petropavlovsk Plc назначил аудитора KPMG для проведения экспертизы сделок за последние три года, совершенных компанией, а также ее железорудной «дочкой» IRC Ltd. Расследование было предложено на общем собрании в августе и одобрено 84% акционеров.