Основателя Petropavlovsk заподозрили в хищении средств компании
Правоохранительные органы провели следственные действия в московском офисе компании «Покровский рудник», принадлежащей одному из крупнейших золотодобытчиков в России Petropavlovsk, по уголовному делу в отношении основателя и бывшего гендиректора компании Павла Масловского. Его подозревают в хищении средств «Покровского рудника». Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителя «Покровского рудника» и подтвердил «Ведомостям» гендиректор Petropavlovsk Денис Александров.
«Правоохранители пригласили сотрудников Petropavlovsk присутствовать в качестве представителей акционеров группы компаний. Это случилось абсолютно неожиданно для меня, я должен был отменить все встречи и отправиться в офис Покровского рудника», — сказал «Ведомостям» Александров.
Как сообщил «Ведомостям» представитель «Покровского рудника», речь идет о сделке 2018 г., «ее рыночный характер проверяли российские и международные аудиторы в рамках аудита годовой отчетности».
По информации РБК, Масловского подозревают в хищении средств «Покровского рудника» в составе организованной группы для личного обогащения путем производства сделки купли-продажи недвижимого имущества по завышенной стоимости. По данным источников издания, Масловский сейчас находится на допросе у представителей следствия.
В пресс-службе Petropavlovsk заявили «Ведомостям», что собрание акционеров компании этим летом «инициировало независимое расследование ряда сделок за последние три года, когда Павел Масловский занимал должность генерального директора». «Тем не менее, мы поддерживаем инициативу органов по установлению истины», — сказал представитель.
В Petropavlovsk уже почти полгода продолжается корпоративный конфликт. В июне ряд акционеров золотодобытчика, в том числе крупнейший из них – ЮГК (владеет 24% акций), не поддержали назначение в совет директоров гендиректора и основателя компании Павла Масловского. ЮГК контролирует бизнесмен Константин Струков. Новый директор Petropavlovsk «должен быть независимым, равноудаленным от всех акционеров», говорил Струков в июле в интервью «Коммерсанту».
В августе временно исполняющим обязанности CEO Petropavlovsk был назначен Максим Мещеряков. Но руководители рудников и управляющей компании Petropavlovsk, сотрудники профсоюза дочернего предприятия – «Покровского рудника» поставили под сомнение его независимость и компетентность и подозревали Мещерякова в аффилированности с Bonum Capital, крупным миноритарием Petropavlovsk. В августе охрана не пустила врио главы компании в московский офис «Покровского рудника». В результате топ-менеджер проник в помещение силой при поддержке «неустановленных соучастников». По данному факту в октябре против топ-менеджера было возбуждено уголовное дело. Мещерякова подозревают в самоуправстве с применением силы и хищении компьютерной техники. Сам Мещеряков тогда объяснял, что действовал по поручению совета директоров компании. В конце ноября Petropavlovsk Plc назначил аудитора KPMG для проведения экспертизы сделок за последние три года, совершенных компанией, а также ее железорудной «дочкой» IRC Ltd. Расследование было предложено на общем собрании в августе и одобрено 84% акционеров.
Старая команда управленцев Petropavlovsk не хочет, чтобы KPMG проверяла легитимность сделок за последние три года, и пыталась всячески мешать смене менеджмента в дочерних структурах компании, утверждал источник «Ведомостей» в отрасли. В итоге с 1 декабря новым гендиректором Petropavlovsk стлал Денис Александров, до 30 ноября бывший гендиректором другого крупного золотодобытчика, Highland Gold Mining. Александров также вошел в совет директоров.
Petropavlovsk занимается разработкой месторождений в Амурской области. По итогам первого полугодия 2020 г. компания заняла четвертое место среди российских золотодобытчиков по объемам производства – 320 600 унций (+42% к январю – июню прошлого года). Убыток компании составил $22 млн по сравнению с $4 млн прибыли в аналогичном периоде 2019 г. Показатель EBITDA (доналоговая прибыль) – $193 млн (+96%).