Бразилия прекращает авиасообщение с Великобританией с 25 декабря

«Временно запрещаются международные перелеты в Бразилию, которые отправляются из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии или следуют через него», — приводит агентство выдержку из документа. Из него следует, что временно запрещена посадка на рейсы в Бразилию путешественников из Соединенного Королевства и Северной Ирландии, а также тех, кто был там в последние 14 дней.