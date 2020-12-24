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Бразилия прекращает авиасообщение с Великобританией с 25 декабря

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Бразилия объявила о прекращении авиасообщения с Великобританией с 25 декабря из-за обнаружения нового штамма коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение местных властей.

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«Временно запрещаются международные перелеты в Бразилию, которые отправляются из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии или следуют через него», — приводит агентство выдержку из документа. Из него следует, что временно запрещена посадка на рейсы в Бразилию путешественников из Соединенного Королевства и Северной Ирландии, а также тех, кто был там в последние 14 дней.

После обнаружения нового штамма коронавируса в Великобритании свыше 15 государств, в том числе Россия, ограничили авиасообщение с этой страной. 23 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что в стране выявили еще один мутировавший вариант коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных