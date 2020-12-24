Бразилия прекращает авиасообщение с Великобританией с 25 декабря
Бразилия объявила о прекращении авиасообщения с Великобританией с 25 декабря из-за обнаружения нового штамма коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение местных властей.
«Временно запрещаются международные перелеты в Бразилию, которые отправляются из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии или следуют через него», — приводит агентство выдержку из документа. Из него следует, что временно запрещена посадка на рейсы в Бразилию путешественников из Соединенного Королевства и Северной Ирландии, а также тех, кто был там в последние 14 дней.
После обнаружения нового штамма коронавируса в Великобритании свыше 15 государств, в том числе Россия, ограничили авиасообщение с этой страной. 23 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что в стране выявили еще один мутировавший вариант коронавируса.