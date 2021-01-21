Количество сделок на рынке новостроек в декабре увеличилось в полтора раза

В апреле 2020 г. президент России Владимир Путин предложил ввести в России программу льготной ипотеки. Изначально взять кредит под 6,5% можно было на квартиры стоимостью до 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн руб. в регионах; программу утвердили до ноября 2020 г. Позже лимит был увеличен до 12 млн и 6 млн руб. соответственно, а действие программы продлили до июля 2021 г.