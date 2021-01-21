Количество сделок на рынке новостроек в декабре увеличилось в полтора раза
Число сделок на первичном рынке в России в декабре выросло в полтора раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а объем договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) стал рекордным за все годы, сообщает пресс-служба Росреестра.
«В декабре 2020 г. зарегистрирован наибольший за все годы объем договоров участия в долевом строительстве, включая жилой и нежилой фонды, — 15 006 тыс., что в 1,6 раза больше (+62%), чем годом ранее (9 291). В сравнении с предыдущим месяцем, когда было оформлено 12 346 ДДУ, показатель увеличился на 22%», — сообщили в Росреестре.
В свою очередь количество сделок на первичном рынке жилье в декабре выросло на 53% — до 10 650 договоров. «На первичном рынке жилья в декабре 2020 года зарегистрировано 10 650 договоров – в полтора раза больше (+53%), чем год назад (6 948). По отношению к ноябрю (8 620) число оформленных ДДУ выросло практически на четверть (+24%)», — добавили в организации.
На рынке нежилой недвижимости в декабре Росреестр зафиксировал заключение 4 356 договоров долевого участия. В сравнении с декабрем 2019 г. этот показатель увеличился на 86%, а в сравнении с ноябрем 2020 г. — на 17%.
«В Москве второй год подряд на первичном рынке жилья максимальный показатель достигается не в канун нового года, что до 2018 г. наблюдалось систематически, а в другие месяцы. В 2019 г. июньский ажиотаж вызван реформой долевого строительства, в 2020 г. сентябрьский всплеск (рост по отношению к августу 68%) спровоцирован желанием москвичей успеть оформить жилье до окончания действия льготной ипотеки», — рассказал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.
По его словам, на колебания спроса в течение года влияли карантинные меры, удаленный режим работы, а также переход на сделки онлайн. «Несмотря на значительное сокращение числа регистраций с апреля по июнь, четвертый квартал установил новый рекорд в жилом фонде – почти 30 тыс. сделок, тем самым закрыв год в плюсе», — отметил он.
В апреле 2020 г. президент России Владимир Путин предложил ввести в России программу льготной ипотеки. Изначально взять кредит под 6,5% можно было на квартиры стоимостью до 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн руб. в регионах; программу утвердили до ноября 2020 г. Позже лимит был увеличен до 12 млн и 6 млн руб. соответственно, а действие программы продлили до июля 2021 г.