Минсельхоз попросил пустить в Россию мигрантов для полевых работ
В пресс-службе министерства изданию пояснили, что с такой просьбой в Минсельхоз обратились представители нескольких регионов и отраслевого сообщества. Собеседник издания добавил, что министерство направило предложения отрасли для проработки в Минтруд.
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать вопрос о привлечении мигрантов для сезонных работ в АПК в 2021 году, сообщило издание со ссылкой на копию поручения, подлинность которой подтвердил представитель Абрамченко.
Согласно письму Хатуова, в 2021 г. для сезонных работ в АПК потребуется около 38,2 тыс. иностранных рабочих. Самая большая потребность в мигрантах у Волгоградской и Астраханской областей, где овощи выращивают с помощью ручного труда: этим регионам понадобится 22,3 тыс. мигрантов. Замминистра пояснил, что привлечение местных работников низкоэффективно из-за тяжелых условий труда, отсутствия опыта и минимальных знаний в сельском хозяйстве по сравнению с бригадами из Узбекистана и Таджикистана, которые много лет привлекались на такие работы.
Российские власти ограничили въезд в страну иностранцев в марте 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Ограничение было продлено в мае на неопределенный срок.