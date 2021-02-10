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Минсельхоз попросил пустить в Россию мигрантов для полевых работ

Ведомости

Первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой помочь с привлечением иностранных рабочих для сезонных работ в агро-промышленном комплексе, сообщил РБК со ссылкой на копию письма Хатуова.

В пресс-службе министерства изданию пояснили, что с такой просьбой в Минсельхоз обратились представители нескольких регионов и отраслевого сообщества. Собеседник издания добавил, что министерство направило предложения отрасли для проработки в Минтруд.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать вопрос о привлечении мигрантов для сезонных работ в АПК в 2021 году, сообщило издание со ссылкой на копию поручения, подлинность которой подтвердил представитель Абрамченко.

Согласно письму Хатуова, в 2021 г. для сезонных работ в АПК потребуется около 38,2 тыс. иностранных рабочих. Самая большая потребность в мигрантах у Волгоградской и Астраханской областей, где овощи выращивают с помощью ручного труда: этим регионам понадобится 22,3 тыс. мигрантов. Замминистра пояснил, что привлечение местных работников низкоэффективно из-за тяжелых условий труда, отсутствия опыта и минимальных знаний в сельском хозяйстве по сравнению с бригадами из Узбекистана и Таджикистана, которые много лет привлекались на такие работы.

Российские власти ограничили въезд в страну иностранцев в марте 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Ограничение было продлено в мае на неопределенный срок.

Ранее по теме: Минстрой попросил правительство упростить въезд трудовых мигрантов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных