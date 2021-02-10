Минсельхоз попросил пустить в Россию мигрантов для полевых работ

Согласно письму Хатуова, в 2021 г. для сезонных работ в АПК потребуется около 38,2 тыс. иностранных рабочих. Самая большая потребность в мигрантах у Волгоградской и Астраханской областей, где овощи выращивают с помощью ручного труда: этим регионам понадобится 22,3 тыс. мигрантов. Замминистра пояснил, что привлечение местных работников низкоэффективно из-за тяжелых условий труда, отсутствия опыта и минимальных знаний в сельском хозяйстве по сравнению с бригадами из Узбекистана и Таджикистана, которые много лет привлекались на такие работы.