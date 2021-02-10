В Литве сообщили о восстановлении транзита российского газа в Калининград

О приостановке транзита газа по просьбе «Газпрома» в Калининград Amber Grid сообщил 9 февраля. Причины компания не сообщила, заверив, что перебоев поставок газа литовским потребителям не будет. В Amber Grid добавили, что выполняют все обязательства по транзитному соглашению с российской стороной, которое действует до 2025 г., а приостановка транзита не повлечет для нее финансовых последствий.