Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Бизнес

В Литве сообщили о восстановлении транзита российского газа в Калининград

Ведомости

Транзит российского газа в Калининградскую область восстановлен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на литовского оператора газотранспортной системы Amber Grid.

О приостановке транзита газа по просьбе «Газпрома» в Калининград Amber Grid сообщил 9 февраля. Причины компания не сообщила, заверив, что перебоев поставок газа литовским потребителям не будет. В Amber Grid добавили, что выполняют все обязательства по транзитному соглашению с российской стороной, которое действует до 2025 г., а приостановка транзита не повлечет для нее финансовых последствий.

«Во вторник вечером возобновлен транзит природного газа через Литву в Калининградскую область РФ... Причины приостановки транзита газа не уточняются. Потоки в Литву из Белоруссии стабильны, литовская газотранспортная инфраструктура работает в штатном режиме», — сообщил литовский оператор.

9 февраля «Газпром» сообщил, что все потребностиКалининградской области в природном газе обеспечиваются местным подземным хранилищем.

В январе 2019 г. «Газпром» ввел в строй плавучий регазификационный терминал (FSRU) «Маршал Василевский» в Калининградской области. Он должен полностью обеспечить спрос Калининградской области на газ за счет поставок морским путем после 2025 г., когда закончится действие транзитного соглашения с Литвой.

Ранее по теме: «Газпром» прокомментировал остановку транзита газа через Литву в Калининград

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных