В Литве сообщили о восстановлении транзита российского газа в Калининград
Транзит российского газа в Калининградскую область восстановлен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на литовского оператора газотранспортной системы Amber Grid.
О приостановке транзита газа по просьбе «Газпрома» в Калининград Amber Grid сообщил 9 февраля. Причины компания не сообщила, заверив, что перебоев поставок газа литовским потребителям не будет. В Amber Grid добавили, что выполняют все обязательства по транзитному соглашению с российской стороной, которое действует до 2025 г., а приостановка транзита не повлечет для нее финансовых последствий.
«Во вторник вечером возобновлен транзит природного газа через Литву в Калининградскую область РФ... Причины приостановки транзита газа не уточняются. Потоки в Литву из Белоруссии стабильны, литовская газотранспортная инфраструктура работает в штатном режиме», — сообщил литовский оператор.
9 февраля «Газпром» сообщил, что все потребностиКалининградской области в природном газе обеспечиваются местным подземным хранилищем.
В январе 2019 г. «Газпром» ввел в строй плавучий регазификационный терминал (FSRU) «Маршал Василевский» в Калининградской области. Он должен полностью обеспечить спрос Калининградской области на газ за счет поставок морским путем после 2025 г., когда закончится действие транзитного соглашения с Литвой.