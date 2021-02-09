«Газпром» прокомментировал остановку транзита газа через Литву в Калининград

Ранее сегодня оператор газотранспортной системы Литвы Amber Grid объявил о приостановке транзита газа в Калининград по просьбе «Газпрома». Причины компания не сообщила, заверив, что перебоев поставок газа литовским потребителям не будет. В Amber Grid добавили, что выполняют все обязательства по транзитному соглашению с российской стороной, которое действует до 2025 г., а приостановка транзита не повлечет для нее финансовых последствий.