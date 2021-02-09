«Газпром» прокомментировал остановку транзита газа через Литву в Калининград
Потребности Калининградской области в природном газе обеспечиваются местным подземным хранилищем, сообщили в «Газпроме». Ранее литовский газотранспортный оператор сообщил о прекращении транзита газа из Белоруссии в российский регион через литовскую территорию.
«В настоящее время потребности Калининградской области в природном газе полностью обеспечиваются за счет калининградского подземного хранилища»,— сообщили в компании (цитата по ТАСС). Причины приостановки транзита газа через Литву в «Газпроме» не уточнили.
Ранее сегодня оператор газотранспортной системы Литвы Amber Grid объявил о приостановке транзита газа в Калининград по просьбе «Газпрома». Причины компания не сообщила, заверив, что перебоев поставок газа литовским потребителям не будет. В Amber Grid добавили, что выполняют все обязательства по транзитному соглашению с российской стороной, которое действует до 2025 г., а приостановка транзита не повлечет для нее финансовых последствий.
В январе 2019 г. «Газпром» ввел в строй плавучий регазификационный терминал (FSRU) «Маршал Василевский» в Калининградской области. Он должен полностью обеспечить спрос Калининградской области на газ за счет поставок морским путем после 2025 г., когда закончится действие транзитного соглашения с Литвой.