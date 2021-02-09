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Литовский оператор сообщил об остановке транзита газа в Калининград

Ведомости

Оператор газотранспортной системы Литвы Amber Grid 9 февраля приостановил транзит газа в Калининград по просьбе «Газпрома», сообщили в пресс-службе литовской компании.

«Оператор литовской газотранспортной системы Amber Grid в понедельник получил уведомление о том, что по просьбе «Газпрома» транзит газа из Литвы в Калининград временно приостановлен. Причины приостановки транзита газа не уточняются», — говорится в сообщении. В Amber Grid заверили, что выполняют все обязательства по соглашению с российской монополией, которое действует до 2025 г.

«В контракте предусмотрено, что газ транспортируется по формуле «отправляй или плати». Временная приостановка транзита не будет иметь финансовых последствий для Amber Grid», — добавили в литовском газотранспортном операторе. По их словам, потребители в Литве продолжат стабильно получать газ с Клайпедского терминала сжиженного газа (СПГ), Латвийского подземного хранилища газа и из Белоруссии.

В январе 2019 г. «Газпром» ввел в строй плавучий регазификационный терминал (FSRU) «Маршал Василевский» в Калининградской области. В монополии тогда заверили, что он позволит после 2025 г. полностью обеспечить спрос Калининградской области на газ за счет поставок морским путем. Годовые поставки по трубопроводам через Белоруссию и Литву в эксклав составляют около 2,4 млрд куб. м газа. Терминал «Маршал Василевский» позволяет регазифицировать до 2,7 млн т СПГ в год или 3,7 млрд куб. м газа.

Ранее по теме: «Газпром» отвязал Калининград от своей трубы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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