Литовский оператор сообщил об остановке транзита газа в Калининград

В январе 2019 г. «Газпром» ввел в строй плавучий регазификационный терминал (FSRU) «Маршал Василевский» в Калининградской области. В монополии тогда заверили, что он позволит после 2025 г. полностью обеспечить спрос Калининградской области на газ за счет поставок морским путем. Годовые поставки по трубопроводам через Белоруссию и Литву в эксклав составляют около 2,4 млрд куб. м газа. Терминал «Маршал Василевский» позволяет регазифицировать до 2,7 млн т СПГ в год или 3,7 млрд куб. м газа.