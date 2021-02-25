Продавцы сообщили о подорожании цветов к 8 марта более чем на треть
Цены на цветы к 8 марта в России могут вырасти на 35%. Об этом заявила в интервью Business FM директор тепличного комплекса «Подосинки» Юлия Чарышкина.
«Такого года не было вообще в принципе никогда, и мы не можем до конца понимать, каков будет итоговый результат. Но я подразумеваю, что на 35 процентов цена точно вырастет», — сказала она.
Цветы к 8 Марта традиционно дорожают примерно на 20%, уточнила Чарышкина. Такому резкому подорожанию в этом году, по ее словам, способствует несколько факторов. Прежде всего — это дефицит предложения. Один из основных поставщиков цветов в Россию являются Нидерланды. Из-за пандемии и падения спроса на цветы страна была вынуждена уничтожить миллионы тонн цветов.
Кроме того, по словам Чарышкиной, из-за ограничений, связанных с пандемий, возникли сложности с поставками цветов.
Член правления Ассоциации цветочного ритейла и основатель сети «Цветочный ряд» Иван Утенков рассказал радиостанции, что рост стоимости на цветы уже наблюдается.
«Начнем с того, что голландский аукцион крайне дорогой, голландский производитель откровенно заявляет, что собирается отбить часть издержек, которые они понесли в пандемию. Помимо голландских цветов мы получаем очень много роз из Эквадора. В Эквадоре сама по себе роза не подорожала, но отсутствие вылетов и отсутствие рейсов взвинтило цену на перевозку стеблей эквадорской розы», — сказал Утенков.