Продавцы сообщили о подорожании цветов к 8 марта более чем на треть

«Начнем с того, что голландский аукцион крайне дорогой, голландский производитель откровенно заявляет, что собирается отбить часть издержек, которые они понесли в пандемию. Помимо голландских цветов мы получаем очень много роз из Эквадора. В Эквадоре сама по себе роза не подорожала, но отсутствие вылетов и отсутствие рейсов взвинтило цену на перевозку стеблей эквадорской розы», — сказал Утенков.