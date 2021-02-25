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Продавцы сообщили о подорожании цветов к 8 марта более чем на треть

Ведомости

Цены на цветы к 8 марта в России могут вырасти на 35%. Об этом заявила в интервью Business FM директор тепличного комплекса «Подосинки» Юлия Чарышкина.

«Такого года не было вообще в принципе никогда, и мы не можем до конца понимать, каков будет итоговый результат. Но я подразумеваю, что на 35 процентов цена точно вырастет», — сказала она.

Цветы к 8 Марта традиционно дорожают примерно на 20%, уточнила Чарышкина. Такому резкому подорожанию в этом году, по ее словам, способствует несколько факторов. Прежде всего — это дефицит предложения. Один из основных поставщиков цветов в Россию являются Нидерланды. Из-за пандемии и падения спроса на цветы страна была вынуждена уничтожить миллионы тонн цветов. 

Кроме того, по словам Чарышкиной, из-за ограничений, связанных с пандемий, возникли сложности с поставками цветов. 

Член правления Ассоциации цветочного ритейла и основатель сети «Цветочный ряд» Иван Утенков рассказал радиостанции, что рост стоимости на цветы уже наблюдается. 

«Начнем с того, что голландский аукцион крайне дорогой, голландский производитель откровенно заявляет, что собирается отбить часть издержек, которые они понесли в пандемию. Помимо голландских цветов мы получаем очень много роз из Эквадора. В Эквадоре сама по себе роза не подорожала, но отсутствие вылетов и отсутствие рейсов взвинтило цену на перевозку стеблей эквадорской розы», — сказал Утенков. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных