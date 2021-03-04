Аналитики сообщили о росте цен на авиабилеты в России

Стоимость билетов на перелеты внутри страны также восстанавливается. Согласно данным Aviasales, средняя стоимость билета в одну сторону в марте 2021 года составила 4,83 тыс. руб. Показатель практически достиг уровня 2019 года — 4,89 тыс. руб. В 2020 г. стоимость авиабилетов снизилась на 5,3%. Билет в одну сторону в Сочи в 2021 г. подорожал на 8% по сравнению с 2019 г., до 5,2 тыс. руб. По данным Biletix, билет на самолет Москва-Симферополь и обратно стоит 7,8 тыс. руб. — на 13,2% больше уровня 2020 г.