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Аналитики сообщили о росте цен на авиабилеты в России

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Средняя цена билета на самолет в начале марта 2021 г. составила 15,7 тыс. руб., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Biletix и Aviasales. Показатель вырос на 55% в годовом выражении и на 39,5% по сравнению с мартом 2019 года. 

По данным сервиса по поиску авиабилетов Aviasales, средняя стоимость авиабилета в ОАЭ выросла с 2019 г. вдвое — до 23,7 тыс. руб. Билеты в Грузию подорожали за два года в 2,5 раза, с 6,5 тыс. руб. до 15,7 тыс. Цена билета на Мальдивы выросла на 36%, до 40,1 тыс. руб., в Египет — на 29%, до 16,4 тыс. руб.

В Biletix рассказали, что стоимость перелета из Москвы в Минск и обратно выросла более чем вдвое — с 6,5 тыс. руб. в 2019 году до 13,6 тыс. руб. в 2021 г. По мнению экспертов, рост цен на авиабилеты связан с падением курса рубля и ограниченным предложением. 

Стоимость билетов на перелеты внутри страны также восстанавливается. Согласно данным Aviasales, средняя стоимость билета в одну сторону в марте 2021 года составила 4,83 тыс. руб. Показатель практически достиг уровня 2019 года — 4,89 тыс. руб. В 2020 г. стоимость авиабилетов снизилась на 5,3%. Билет в одну сторону в Сочи в 2021 г. подорожал на 8% по сравнению с 2019 г., до 5,2 тыс. руб. По данным Biletix, билет на самолет Москва-Симферополь и обратно стоит 7,8 тыс. руб. — на 13,2% больше уровня 2020 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных