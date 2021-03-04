Аналитики сообщили о росте цен на авиабилеты в России
Средняя цена билета на самолет в начале марта 2021 г. составила 15,7 тыс. руб., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Biletix и Aviasales. Показатель вырос на 55% в годовом выражении и на 39,5% по сравнению с мартом 2019 года.
По данным сервиса по поиску авиабилетов Aviasales, средняя стоимость авиабилета в ОАЭ выросла с 2019 г. вдвое — до 23,7 тыс. руб. Билеты в Грузию подорожали за два года в 2,5 раза, с 6,5 тыс. руб. до 15,7 тыс. Цена билета на Мальдивы выросла на 36%, до 40,1 тыс. руб., в Египет — на 29%, до 16,4 тыс. руб.
В Biletix рассказали, что стоимость перелета из Москвы в Минск и обратно выросла более чем вдвое — с 6,5 тыс. руб. в 2019 году до 13,6 тыс. руб. в 2021 г. По мнению экспертов, рост цен на авиабилеты связан с падением курса рубля и ограниченным предложением.
Стоимость билетов на перелеты внутри страны также восстанавливается. Согласно данным Aviasales, средняя стоимость билета в одну сторону в марте 2021 года составила 4,83 тыс. руб. Показатель практически достиг уровня 2019 года — 4,89 тыс. руб. В 2020 г. стоимость авиабилетов снизилась на 5,3%. Билет в одну сторону в Сочи в 2021 г. подорожал на 8% по сравнению с 2019 г., до 5,2 тыс. руб. По данным Biletix, билет на самолет Москва-Симферополь и обратно стоит 7,8 тыс. руб. — на 13,2% больше уровня 2020 г.