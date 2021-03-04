Абрамченко поручила обеспечить птицеводов российскими инкубационными яйцами

По данным Росстата, десяток куриных яиц в январе этого года в рознице стоил в среднем 75 руб. Это на 18% дороже, чем годом ранее. Средняя стоимость охлажденных и мороженых кур за тот же период увеличилась на 4,5% — до 147 руб./кг. При этом 2 марта участники Национального союза птицеводов (в него входят крупнейшие производители мяса – «Черкизово», ГАП «Ресурс», «Приосколье», «Продо», Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева и т. д.) договорились о сдерживании цен на мясо птицы и яйца.