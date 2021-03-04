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Абрамченко поручила обеспечить птицеводов российскими инкубационными яйцами

Ведомости

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Министерству сельского хозяйства, Министерству финансов и Министерству экономического развития представить в правительство предложения, как полностью обеспечить производителей птицеводческой продукции отечественными инкубационными яйцами. 

«Прошу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения по полному обеспечению внутренней потребности производителей птицеводческой продукции в инкубационном яйце российского производства (импортозамещению), в том числе с использованием мер государственной поддержки российских производителей инкубационного яйца и мер таможенно-тарифного регулирования», — приводит текст поручения ТАСС.

Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил, что проблема нехватки инкубационных яиц и рост цен на них 2 марта обсуждалась на совещании министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. В ходе заседания было отмечено, что в связи с этим предприятия, которые обеспечивают порядка 20% российского рынка мяса птицы, могут сократить производство.

Птицеводство сильно пострадало в связи со снижением предложения импортного и российского инкубационного яйца, с ростом себестоимости и сокращением поголовья из-за птичьего гриппа, рассказал ранее «Ведомостям» руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. В Минсельхозе же пояснили, что из-за этого растут цены на мясо и яйца.

По данным Росстата, десяток куриных яиц в январе этого года в рознице стоил в среднем 75 руб. Это на 18% дороже, чем годом ранее. Средняя стоимость охлажденных и мороженых кур за тот же период увеличилась на 4,5% — до 147 руб./кг. При этом 2 марта участники Национального союза птицеводов (в него входят крупнейшие производители мяса – «Черкизово», ГАП «Ресурс», «Приосколье», «Продо», Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева и т. д.) договорились о сдерживании цен на мясо птицы и яйца.

Ранее по теме: Крупнейшие птицеводы решили два месяца не повышать цены на курицу и яйца

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных