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Украина планирует выйти на самообеспечение газом к 2025 году

Ведомости

Украина планирует увеличить добычу природного газа в стране, чтобы к 2025 г. выйти на полное газовое самообеспечение, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале украинского правительства.

«Мы рассчитываем, что в 2024-2025 гг. благодаря открытию новых месторождений будет возможность полностью обеспечить внутреннюю потребность Украины — как населения, так и производственных потребителей газа — собственной добычей», — цитирует ТАСС премьер-министра. По его словам, стратегия энергетической независимости состоит «именно в этом».

Правительство Украины подписало восемь соглашений о разделе продукции на месторождениях газа. Оно планирует, что в последующие несколько лет в развитие внутренней добычи газа будет инвестировано 10 млрд гривен ($357 млн).

По данным «Оператора ГТС Украины», в 2020 г. добыча газа на Украине сократилась на 2%, до 20,2 млрд куб. м. Потребление газа за этот период составило около 30,9 млрд куб. м, что на 3% больше, чем в 2019 г.

Ранее на Украине оценили потери после запуска газопровода «Северный поток — 2». Они составят $3 млрд, рассказал бывший министр экономики Украины Владимир Лановой. 

Ранее по теме: На Украине оценили потери от запуска «Северного потока — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных