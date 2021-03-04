Украина планирует выйти на самообеспечение газом к 2025 году
Украина планирует увеличить добычу природного газа в стране, чтобы к 2025 г. выйти на полное газовое самообеспечение, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале украинского правительства.
«Мы рассчитываем, что в 2024-2025 гг. благодаря открытию новых месторождений будет возможность полностью обеспечить внутреннюю потребность Украины — как населения, так и производственных потребителей газа — собственной добычей», — цитирует ТАСС премьер-министра. По его словам, стратегия энергетической независимости состоит «именно в этом».
Правительство Украины подписало восемь соглашений о разделе продукции на месторождениях газа. Оно планирует, что в последующие несколько лет в развитие внутренней добычи газа будет инвестировано 10 млрд гривен ($357 млн).
По данным «Оператора ГТС Украины», в 2020 г. добыча газа на Украине сократилась на 2%, до 20,2 млрд куб. м. Потребление газа за этот период составило около 30,9 млрд куб. м, что на 3% больше, чем в 2019 г.
Ранее на Украине оценили потери после запуска газопровода «Северный поток — 2». Они составят $3 млрд, рассказал бывший министр экономики Украины Владимир Лановой.