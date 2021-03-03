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На Украине оценили потери от запуска «Северного потока — 2»

Ведомости

Запуск газопровода «Северный поток — 2» обойдется Украине в $3 млрд, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» бывший министр экономики Украины Владимир Лановой. 

«Однако эти потери некритичны. Всё равно эти деньги утопают в "бодяжке" «Нафтогаза». Ни Коболев, ни руководство «Нафтогаза» не пострадают, а вот народ станет беднее, поскольку власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергетические ресурсы, что совершенно неоправданно», — подчеркнул Лановой.

Ранее глава «Нафтогаза» Украины Андрей Коболев заявил, что компания подготовилась к сценарию достройки «Северного потока — 2». 

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому». Сейчас в территориальных водах Дании достраиваются последние 100 км газопровода, который рассчитывают ввести в эксплуатацию до конца 2021 г. США считают проект «угрозой энергетической безопасности» Европы.

Ранее по теме: Украина подготовилась к запуску «Северного потока-2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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