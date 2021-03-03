На Украине оценили потери от запуска «Северного потока — 2»
Запуск газопровода «Северный поток — 2» обойдется Украине в $3 млрд, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» бывший министр экономики Украины Владимир Лановой.
«Однако эти потери некритичны. Всё равно эти деньги утопают в "бодяжке" «Нафтогаза». Ни Коболев, ни руководство «Нафтогаза» не пострадают, а вот народ станет беднее, поскольку власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергетические ресурсы, что совершенно неоправданно», — подчеркнул Лановой.
Ранее глава «Нафтогаза» Украины Андрей Коболев заявил, что компания подготовилась к сценарию достройки «Северного потока — 2».
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому». Сейчас в территориальных водах Дании достраиваются последние 100 км газопровода, который рассчитывают ввести в эксплуатацию до конца 2021 г. США считают проект «угрозой энергетической безопасности» Европы.