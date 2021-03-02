Украина подготовилась к запуску «Северного потока-2»

«Мы подготовились к такому сценарию. Если взглянуть на цифры этим летом, то благодаря нашим подземным хранилищам и за счет полной интеграции в европейскую газотранспортную систему мы будем иметь баланс энергоресуров и получать их по справедливой цене», — сказал Коболев. По его словам, страна может потерять доходы от транзита российского газа в Европу и «компонент безопасности», однако дефицита топлива не будет. «На газовом рынке мы относительно защищены и даже реэкспортируем газ из подземных хранилищ», — отметил Коболев.