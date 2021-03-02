Украина подготовилась к запуску «Северного потока-2»
«Нафтогаз» Украины подготовился к сценарию достройки газопровода «Северный поток — 2», заявил глава компании Андрей Коболев в интервью «Украинской неделе».
«Мы подготовились к такому сценарию. Если взглянуть на цифры этим летом, то благодаря нашим подземным хранилищам и за счет полной интеграции в европейскую газотранспортную систему мы будем иметь баланс энергоресуров и получать их по справедливой цене», — сказал Коболев. По его словам, страна может потерять доходы от транзита российского газа в Европу и «компонент безопасности», однако дефицита топлива не будет. «На газовом рынке мы относительно защищены и даже реэкспортируем газ из подземных хранилищ», — отметил Коболев.
Он рассказал, что «Нафтогаз» борется против достройки «Северного потока — 2». «Сейчас эта борьба, по моему мнению, относительно успешна, наши шансы довольно неплохие, особенно при содействии Соединенных Штатов», — добавил Коболев. По его мнению, пока через Украину идет транзит российского газа, вероятность полномасштабного вторжения России в страну значительно меньше.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому». Сейчас в территориальных водах Дании достраиваются последние 100 км газопровода, который рассчитывают ввести в эксплуатацию до конца 2021 г. США считают проект «угрозой энергетической безопасности» Европы.