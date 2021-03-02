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Украина подготовилась к запуску «Северного потока-2»

Ведомости

«Нафтогаз» Украины подготовился к сценарию достройки газопровода «Северный поток — 2», заявил глава компании Андрей Коболев в интервью «Украинской неделе». 

«Мы подготовились к такому сценарию. Если взглянуть на цифры этим летом, то благодаря нашим подземным хранилищам и за счет полной интеграции в европейскую газотранспортную систему мы будем иметь баланс энергоресуров и получать их по справедливой цене», — сказал Коболев. По его словам, страна может потерять доходы от транзита российского газа в Европу и «компонент безопасности», однако дефицита топлива не будет. «На газовом рынке мы относительно защищены и даже реэкспортируем газ из подземных хранилищ», — отметил Коболев.

Он рассказал, что «Нафтогаз»  борется против достройки «Северного потока — 2». «Сейчас эта борьба, по моему мнению, относительно успешна, наши шансы довольно неплохие, особенно при содействии Соединенных Штатов», — добавил Коболев. По его мнению, пока через Украину идет транзит российского газа, вероятность полномасштабного вторжения России в страну значительно меньше. 

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому». Сейчас в территориальных водах Дании достраиваются последние 100 км газопровода, который рассчитывают ввести в эксплуатацию до конца 2021 г. США считают проект «угрозой энергетической безопасности» Европы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных