Четыре из пяти европейских инвесторов завершили финансирование «Северного потока — 2»
Немецкая компания Uniper завершила финансирование проекта «Северный поток — 2», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление главного исполнительного директора Uniper Андреаса Ширенбека. Компания стала четвертым из пяти европейских партнеров «Газпрома» по проекту газопровода, объявившим о завершении финансирования.
«Я не могу подтвердить вышеупомянутый объем инвестирования по проекту, мы его и в прошлом не комментировали. В будущем выплат не будет», — сказал Ширенбек в ответ на вопрос, какую часть из обязательств в 950 миллионов евро компания уже направила на финансирование проекта «Северный поток 2».
Топ-менеджер Uniper заявлял, что строительство газопровода завершено на 98%, писал ТАСС. О завершении инвестиций в проект газопровода уже объявили компании Wintershall Dea, OMV и Shell.
Прокладываемый по дну Балтийского моря «Северный поток – 2» проходит через территории России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Точкой входа газопровода в море станет район Усть-Луги Ленинградской области, а выйдет он на берег в ФРГ в районе Грайфсвальда (недалеко от точки выхода действующего газопровода «Северный поток»).
Оператором проекта является учрежденная «Газпромом» компания Nord Stream 2 AG. В 2017-м весь проект оценивался в 9,5 млрд евро, из них, по оценкам российского Института национальной энергетики, уже вложено более 5 млрд евро. Проектная мощность двух ниток «Северного потока – 2» составит 55 млрд куб. м газа в год. Завершить проект изначально планировалось в конце прошлого года. Газопровод призван увеличить объем поставок российского газа в Европу и снизить зависимость от транзита через территорию Украины.