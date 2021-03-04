Четыре из пяти европейских инвесторов завершили финансирование «Северного потока — 2»

Оператором проекта является учрежденная «Газпромом» компания Nord Stream 2 AG. В 2017-м весь проект оценивался в 9,5 млрд евро, из них, по оценкам российского Института национальной энергетики, уже вложено более 5 млрд евро. Проектная мощность двух ниток «Северного потока – 2» составит 55 млрд куб. м газа в год. Завершить проект изначально планировалось в конце прошлого года. Газопровод призван увеличить объем поставок российского газа в Европу и снизить зависимость от транзита через территорию Украины.