В Германии оценили готовность «Северного потока — 2» на 98%
Строительство газопровода «Северный поток-2» завершено на 98%, сообщает ТАСС со ссылкой на топ-менеджера немецкого концерна Uniper, который является финансовым партнером строительства газопровода. Его имя агентство не уточнило.
«Это бизнес-проект, завершенный на 98%. И мы с нетерпением ждем, когда он будет завершен полностью», — сказал он. По его словам, компания внимательно следит за тем, как идет строительство трубопровода. «Мы считаем, что ситуация довольно хорошая — Россия обещает завершить строительство, мы не видим никаких технических рисков», — добавил топ-менеджер.
«Северный поток — 2»
Прокладываемый по дну Балтийского моря газопровод «Северный поток – 2» проходит через территории России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Точкой входа газопровода в море станет район Усть-Луги Ленинградской области, а выйдет он на берег в ФРГ в районе Грайфсвальда (недалеко от точки выхода действующего газопровода «Северный поток»).
Оператором проекта является учрежденная «Газпромом» компания Nord Stream 2 AG, в финансировании также участвуют французская ENGIE, австрийская OMV, англо-голландская Royal Dutch Shell и немецкие Uniper и Wintershall. В 2017-м весть проект оценивался в 9,5 млрд евро, из них, по оценкам российского Института национальной энергетики, уже вложено более 5 млрд евро. Проектная мощность двух ниток «Северного потока – 2» составит 55 млрд куб. м газа в год. Завершить проект изначально планировалось в конце прошлого года. Проект призван увеличить объем поставок российского газа в Европу и снизить зависимость от транзита через территорию Украины.
Ранее председатель правления компании Wintershall Dea Марио Мерен на ежегодной пресс-конференции заявил, что европейские потребители газа заинтересованы в реализации проекта «Северный поток — 2», поэтому инфраструктура газопровода будет достроена. Wintershall Dea GmbH — крупнейшая независимая компания Европы по добыче газа и нефти, является партнером «Газпрома» в Германии.
Администрация бывшего президента США Дональда Трампа ввела санкции против судна-трубоукладчика газопровода «Фортуна» и владеющей им компании «КВТ-Рус» в конце января этого года, за день до истечения своих полномочий. Позже The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация Байдена начала переговоры с властями Германии о будущем газопровода, которое в Вашингтоне видят возможным только при гарантиях транзита газа через Украину.