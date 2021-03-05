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США и ЕС договорились приостановить действие пошлин по спору Boeing и Airbus

Ведомости

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора договорились приостановить действие пошлин в рамках спора по делу Boeing и Airbus. Об этом фон дер Ляйен написала в Twitter.

«В качестве нового старта нашего партнерства (ЕС и США) мы договорились приостановить действие всех тарифов, связанных со спором Boeing — Airbus, на авиационные и неавиационные товары на четырехмесячный период», — заявила она.

В октябре 2019 г. Вашингтон решил обложить пошлинами европейские товары на общую сумму $7,5 млрд. Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила ему сделать это в ответ на госсубсидии, получаемые Airbus от Евросоюза и нарушающие правила организации.

Спор между двумя крупнейшими мировыми авиапроизводителями идет уже 15 лет. Boeing обвинял Airbus в получении дешевых займов от европейских правительств и настаивал на введении 100%-ных пошлин на самолеты конкурента. Европейская компания утверждала, что Boeing получает помощь от Вашингтона в виде оборонных контрактов и налоговых льгот. ВТО пришла к выводу, что обе компании незаконно получают субсидии. Однако первым она закончила рассматривать дело против Airbus.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных