США и ЕС договорились приостановить действие пошлин по спору Boeing и Airbus
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора договорились приостановить действие пошлин в рамках спора по делу Boeing и Airbus. Об этом фон дер Ляйен написала в Twitter.
«В качестве нового старта нашего партнерства (ЕС и США) мы договорились приостановить действие всех тарифов, связанных со спором Boeing — Airbus, на авиационные и неавиационные товары на четырехмесячный период», — заявила она.
Glad to speak to @POTUS @JoeBiden this afternoon.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 5, 2021
As a fresh start for our 🇪🇺🇺🇸 partnership we agreed to suspend all tariffs related to the Airbus-Boeing disputes on aircraft & non-aircraft products for an initial period of 4 months. We also committed to solving these disputes.
В октябре 2019 г. Вашингтон решил обложить пошлинами европейские товары на общую сумму $7,5 млрд. Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила ему сделать это в ответ на госсубсидии, получаемые Airbus от Евросоюза и нарушающие правила организации.
Спор между двумя крупнейшими мировыми авиапроизводителями идет уже 15 лет. Boeing обвинял Airbus в получении дешевых займов от европейских правительств и настаивал на введении 100%-ных пошлин на самолеты конкурента. Европейская компания утверждала, что Boeing получает помощь от Вашингтона в виде оборонных контрактов и налоговых льгот. ВТО пришла к выводу, что обе компании незаконно получают субсидии. Однако первым она закончила рассматривать дело против Airbus.