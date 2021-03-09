«Сафмар» намерен продать 13,5% акций «М.Видео-Эльдорадо» в ходе SPO

Группа «М.Видео – Эльдорадо» – крупнейший продавец электроники и бытовой техники в России. Выручка компании в 2020 г. по МСФО выросла на 14,4% в голодом выражении — до 417,9 млрд руб. Онлайн-продажи за этот период выросли на 106,8%.