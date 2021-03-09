«Сафмар» намерен продать 13,5% акций «М.Видео-Эльдорадо» в ходе SPO
Группа «М.Видео-Эльдорадо» планирует провести вторичное публичное размещение (SPO) акций, говорится в сообщении компании. Компания планирует продать 13,5% или 24,3 млн акций, принадлежащих структуре группы «Сафмар» Михаила Гуцериева — Ericaria Holdings Ltd.
Группа «Сафмар» в настоящий момент владеет 73,5% ритейлера, после завершения SPO ожидается, что доля «Сафмара» снизится до 60% при условии размещения всех продаваемых акций.
Стоимость акций «М.Видео-Эльдорадо» в ходе торгов на Мосбирже на 20:03 составляла 799 руб. за штуку.
«Это позволит повысить ликвидность наших акций и их доступность для широкого круга инвесторов по мере того, как мы продолжим реализацию инициатив, направленных на создание ценности для акционеров», — приводятся в пресс-релизе слова гендиректора «М.Видео-Эльдорадо» Александра Изосимова.
Группа «М.Видео – Эльдорадо» – крупнейший продавец электроники и бытовой техники в России. Выручка компании в 2020 г. по МСФО выросла на 14,4% в голодом выражении — до 417,9 млрд руб. Онлайн-продажи за этот период выросли на 106,8%.