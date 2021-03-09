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«Сафмар» намерен продать 13,5% акций «М.Видео-Эльдорадо» в ходе SPO

Ведомости

Группа «М.Видео-Эльдорадо» планирует провести вторичное публичное размещение (SPO) акций, говорится в сообщении компании. Компания планирует продать 13,5% или 24,3 млн акций, принадлежащих структуре группы «Сафмар» Михаила Гуцериева — Ericaria Holdings Ltd. 

Группа «Сафмар» в настоящий момент владеет 73,5% ритейлера, после завершения SPO ожидается, что доля «Сафмара» снизится до 60% при условии размещения всех продаваемых акций. 

Стоимость акций «М.Видео-Эльдорадо» в ходе торгов на Мосбирже на 20:03 составляла 799 руб. за штуку. 

«Это позволит повысить ликвидность наших акций и их доступность для широкого круга инвесторов по мере того, как мы продолжим реализацию инициатив, направленных на создание ценности для акционеров», — приводятся в пресс-релизе слова гендиректора «М.Видео-Эльдорадо» Александра Изосимова. 

Группа «М.Видео – Эльдорадо» – крупнейший продавец электроники и бытовой техники в России. Выручка компании в 2020 г. по МСФО выросла на 14,4% в голодом выражении — до 417,9 млрд руб. Онлайн-продажи за этот период выросли на 106,8%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных