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Фонд Altus Capital снизил долю в «Аптечной сети 36,6» почти до нуля

Ведомости

До недавнего времени крупнейший акционер ПАО «Аптечная сеть 36,6»  — инвестфонд Altus Capital — снизил свою долю в компании почти до нуля. Еще в ноябре 2020 г. фонд владел 29,97% аптечной сети, сейчас его доля составляет около 0,44%. Об этом говорится в сообщении компании от 9 марта, изменения датированы 26 февраля. 

По данным «СПАРК-Интерфакса», еще 17,27% принадлежит Московскому кредитному банку. Остальные акционеры не раскрываются. 

Инвестфонд приобрел около 30% сети в июне 2019 г. Altus Capital – бывшее подразделение инвестиционной компании UFG Capital, проданное в начале 2017 г. Сегодня Altus Capital, по собственным данным, – независимая инвестиционная компания, специализирующаяся на прямых инвестициях в быстрорастущие и недооцененные проекты в России и странах СНГ; ее основателем назван Дмитрий Кленов. В прошлом он был одним из партнеров UFG Capital. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных