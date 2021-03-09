Фонд Altus Capital снизил долю в «Аптечной сети 36,6» почти до нуля
До недавнего времени крупнейший акционер ПАО «Аптечная сеть 36,6» — инвестфонд Altus Capital — снизил свою долю в компании почти до нуля. Еще в ноябре 2020 г. фонд владел 29,97% аптечной сети, сейчас его доля составляет около 0,44%. Об этом говорится в сообщении компании от 9 марта, изменения датированы 26 февраля.
По данным «СПАРК-Интерфакса», еще 17,27% принадлежит Московскому кредитному банку. Остальные акционеры не раскрываются.
Инвестфонд приобрел около 30% сети в июне 2019 г. Altus Capital – бывшее подразделение инвестиционной компании UFG Capital, проданное в начале 2017 г. Сегодня Altus Capital, по собственным данным, – независимая инвестиционная компания, специализирующаяся на прямых инвестициях в быстрорастущие и недооцененные проекты в России и странах СНГ; ее основателем назван Дмитрий Кленов. В прошлом он был одним из партнеров UFG Capital.