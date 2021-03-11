ФАС согласовала сделку ТМК и ЧТПЗ с предписанием
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала сделку «Трубной металлургической компании» (ТМК) по покупке 86,54% акций группы «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Сделка была согласована с одновременной выдачей предписания. Оно включает в том числе поведенческие условия, направленные на недопущение необоснованного роста цен и дискриминации. Кроме того, учитывая, что участники сделки являются крупнейшими производителями бесшовных труб на территории России, помимо поведенческих условий, ФАС России впервые при контроле за экономической концентрацией на рынках металлопродукции выставила также структурные условия», — сказали в ФАС.
По мнению ведомства, сделка при определенных условиях может привести к ограничению конкуренции и на рынке труб большого диаметра, и на рынке бесшовных труб. Этот факт стал основанием для вынесения предписаний и структурных условий.
В группу ЧТПЗ входят Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, завод по заготовке и переработке металлолома «Мета», предприятия по производству магистрального оборудования и нефтесервисный дивизион «Римера». Выручка группы в 2020 г. снизилась на 28%, до 138 млрд руб., доналоговая прибыль сократилась на 10%, до 28,5 млрд руб.