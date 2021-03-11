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ФАС согласовала сделку ТМК и ЧТПЗ с предписанием

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала сделку «Трубной металлургической компании» (ТМК) по покупке 86,54% акций группы «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сделка была согласована с одновременной выдачей предписания. Оно включает в том числе поведенческие условия, направленные на недопущение необоснованного роста цен и дискриминации. Кроме того, учитывая, что участники сделки являются крупнейшими производителями бесшовных труб на территории России, помимо поведенческих условий, ФАС России впервые при контроле за экономической концентрацией на рынках металлопродукции выставила также структурные условия», — сказали в ФАС.

По мнению ведомства, сделка при определенных условиях может привести к ограничению конкуренции и на рынке труб большого диаметра, и на рынке бесшовных труб. Этот факт стал основанием для вынесения предписаний и структурных условий.

9 марта стало известно, что ТМК, подконтрольная бизнесмену Дмитрию Пумпянскому, договорилась о покупке 86,54% акций ЧТПЗ Андрея Комарова. Сумма сделки составит 84,2 млрд руб.

В группу ЧТПЗ входят Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, завод по заготовке и переработке металлолома «Мета», предприятия по производству магистрального оборудования и нефтесервисный дивизион «Римера». Выручка группы в 2020 г. снизилась на 28%, до 138 млрд руб., доналоговая прибыль сократилась на 10%, до 28,5 млрд руб.

Ранее по теме: «Трубная металлургическая компания» купит 86,54% акций группы ЧТПЗ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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