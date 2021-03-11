ФАС согласовала сделку ТМК и ЧТПЗ с предписанием

«Сделка была согласована с одновременной выдачей предписания. Оно включает в том числе поведенческие условия, направленные на недопущение необоснованного роста цен и дискриминации. Кроме того, учитывая, что участники сделки являются крупнейшими производителями бесшовных труб на территории России, помимо поведенческих условий, ФАС России впервые при контроле за экономической концентрацией на рынках металлопродукции выставила также структурные условия», — сказали в ФАС.