«Трубная металлургическая компания» купит 86,54% акций группы ЧТПЗ
Крупнейший в России производитель труб для нефтегазовой промышленности – «Трубная металлургическая компания» (ТМК), подконтрольная бизнесмену Дмитрию Пумпянскому, договорилась о покупке 86,54% акций группы «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) Андрея Комарова. Об этом говорится в совместном заявлении компаний. Сумма сделки составит 84,2 млрд руб., указано в сообщении ТМК.
В заявлении отмечается, что все необходимые одобрения по сделке, в том числе от Федеральной антимонопольной службы, были получены.
«Настоящим совместным заявлением ПАО «ТМК» и контролирующий акционер ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров сообщают о заключении сделки по приобретению ПАО «ТМК» 86,54% акций ПАО ЧТПЗ», — отмечается в сообщении.
Пумпянский заявил, что данная это сделка — еще один шаг в реализации стратегии ТМК, направленной на расширение производственной базы и рынков сбыта. «Текущая ситуация требует от нас ускоренного внедрения новых технологий добычи и транспортировки сырья, обустройства и сервиса скважин и инфраструктуры. Приобретенная компания — это признанный, сильный игрок трубного рынка с современным производством, высокопрофессиональным коллективом, собственными научными разработками, налаженными каналами продаж», — приводятся слова Пумпянского в пресс-релизе.
«Я глубоко удовлетворен заключенной сделкой, уверен, консолидация с ТМК, успешной глобальной компанией, которая обладает высочайшей репутацией и строит свой бизнес на принципах устойчивого развития и социальной ответственности, позволит ЧТПЗ и коллективу компании и в дальнейшем поступательно двигаться вперед, внося значительный вклад в социально-экономическое развитие страны», — прокомментировал сделку Комаров.
В группу ЧТПЗ входят Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, завод по заготовке и переработке металлолома «Мета», предприятия по производству магистрального оборудования и нефтесервисный дивизион «Римера». Выручка группы в 2020 г. снизилась на 28%, до 138 млрд руб., доналоговая прибыль сократилась на 10%, до 28,5 млрд руб.
В начале 2020 г. ЧТПЗ представила новую стратегию развития, основным пунктом которой было снижение долговой нагрузки компании. Комаров говорил в интервью «Ведомостям» в 2019 г., что модернизация заводов, которая длилась с 2008 г., обошлась в $2 млрд. С тех пор группа прошла несколько этапов реструктуризации долгов — на конец 2020 г. чистый долг компании составил 73,8 млрд руб. в сравнении с 67 млрд руб. в 2019 г., свидетельствуют данные отчетности компании по МСФО за 2020 г.
Комаров также в интервью «Ведомостям» заявлял, что компания заинтересована в привлечении новых инвесторов. «Мы заинтересованы в продвижении компании, в привлечении новых инвесторов, и если сложится благоприятная конъюнктура, то мы такое решение [о размещении на бирже дополнительного пакета акций] рассмотрим; возможно, даже примем его», — говорил он.
Источники РБК в июле 2020 г. сообщали, что Комаров решил продать ЧТПЗ, чтобы сосредоточиться на другом бизнесе — в том числе, по добыче драгоценных металлов. Тогда претендентами на покупку ЧТПЗ назывался Загорский трубный завод и «Газпромбанк». Позже издание со ссылкой на источники сообщило о подготовке ЧТПЗ к сделке с ТМК.
65% акций ТМК контролирует один из основателей и председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский. Выручка за 2020 г. снизилась на 28% по сравнению с предыдущим годом и составила 222,6 млрд руб., чистый долг на 31 декабря 2020 г. составил 98,7 млрд руб. Объемы реализации бесшовных и сварных труб компании снизились в 2020 г. на 27% — до 2811 тыс. тонн.