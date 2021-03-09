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«Трубная металлургическая компания» купит 86,54% акций группы ЧТПЗ

Ведомости

Крупнейший в России производитель труб для нефтегазовой промышленности – «Трубная металлургическая компания» (ТМК), подконтрольная бизнесмену Дмитрию Пумпянскому, договорилась о покупке 86,54% акций группы «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) Андрея Комарова. Об этом говорится в совместном заявлении компаний. Сумма сделки составит 84,2 млрд руб., указано в сообщении ТМК.

В заявлении отмечается, что все необходимые одобрения по сделке, в том числе от Федеральной антимонопольной службы, были получены. 

«Настоящим совместным заявлением ПАО «ТМК» и контролирующий акционер ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров сообщают о заключении сделки по приобретению ПАО «ТМК» 86,54% акций ПАО ЧТПЗ», — отмечается в сообщении. 

Пумпянский заявил, что данная это сделка — еще один шаг в реализации стратегии ТМК, направленной на расширение производственной базы и рынков сбыта. «Текущая ситуация требует от нас ускоренного внедрения новых технологий добычи и транспортировки сырья, обустройства и сервиса скважин и инфраструктуры. Приобретенная компания — это признанный, сильный игрок трубного рынка с современным производством, высокопрофессиональным коллективом, собственными научными разработками, налаженными каналами продаж», — приводятся слова Пумпянского в пресс-релизе. 

«Я глубоко удовлетворен заключенной сделкой, уверен, консолидация с ТМК, успешной глобальной компанией, которая обладает высочайшей репутацией и строит свой бизнес на принципах устойчивого развития и социальной ответственности, позволит ЧТПЗ и коллективу компании и в дальнейшем поступательно двигаться вперед, внося значительный вклад в социально-экономическое развитие страны», — прокомментировал сделку Комаров.

Стоимость акций ЧТПЗ в ходе торгов на Мосбирже выросла на 20,5% на фоне новостей о покупке пакета ТМК. — до 315 руб. за бумагу.

В группу ЧТПЗ входят Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, завод по заготовке и переработке металлолома «Мета», предприятия по производству магистрального оборудования и нефтесервисный дивизион «Римера». Выручка группы в 2020 г. снизилась на 28%, до 138 млрд руб., доналоговая прибыль сократилась на 10%, до 28,5 млрд руб.

В начале 2020 г. ЧТПЗ представила новую стратегию развития, основным пунктом которой было снижение долговой нагрузки компании. Комаров говорил в интервью «Ведомостям» в 2019 г., что модернизация заводов, которая длилась с 2008 г., обошлась в $2 млрд. С тех пор группа прошла несколько этапов реструктуризации долгов — на конец 2020 г. чистый долг компании составил 73,8 млрд руб. в сравнении с 67 млрд руб. в 2019 г., свидетельствуют данные отчетности компании по МСФО за 2020 г. 

Комаров также в интервью «Ведомостям» заявлял, что компания заинтересована в привлечении новых инвесторов. «Мы заинтересованы в продвижении компании, в привлечении новых инвесторов, и если сложится благоприятная конъюнктура, то мы такое решение [о размещении на бирже дополнительного пакета акций] рассмотрим; возможно, даже примем его», — говорил он. 

Источники РБК в июле 2020 г. сообщали, что Комаров решил продать ЧТПЗ, чтобы сосредоточиться на другом бизнесе — в том числе, по добыче драгоценных металлов. Тогда претендентами на покупку ЧТПЗ назывался Загорский трубный завод и «Газпромбанк». Позже издание со ссылкой на источники сообщило о подготовке ЧТПЗ к сделке с ТМК

65% акций ТМК контролирует один из основателей и председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский. Выручка за 2020 г. снизилась на 28% по сравнению с предыдущим годом и составила 222,6 млрд руб., чистый долг на 31 декабря 2020 г. составил 98,7 млрд руб. Объемы реализации бесшовных и сварных труб компании снизились в 2020 г. на 27% — до 2811 тыс. тонн. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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