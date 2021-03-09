«Трубная металлургическая компания» купит 86,54% акций группы ЧТПЗ

В начале 2020 г. ЧТПЗ представила новую стратегию развития, основным пунктом которой было снижение долговой нагрузки компании. Комаров говорил в интервью «Ведомостям» в 2019 г., что модернизация заводов, которая длилась с 2008 г., обошлась в $2 млрд. С тех пор группа прошла несколько этапов реструктуризации долгов — на конец 2020 г. чистый долг компании составил 73,8 млрд руб. в сравнении с 67 млрд руб. в 2019 г., свидетельствуют данные отчетности компании по МСФО за 2020 г.