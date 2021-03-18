РБК узнал о возможных сбоях в добыче самой дешевой в России рыбы
Дальневосточные компании «Тралфлот» и «Софко» предупредили о риске «крупномасштабных сбоев» в добыче сардины иваси, что приведет к «значительному» росту цен на часть рыбной продукции. Об этом сообщил РБК со ссылкой на копию письма гендиректора компаний Владимира Рекасова вице-премьеру Виктории Абрамченко.
Представитель Абрамченко подтвердил получение письма и сообщил, что оно будет направлено в профильные ведомства. Издание направило запросы в Минсельхоз и Росрыболовство.
В письме говорится, что сбои в промысле сардины могут возникнуть из-за вступления в силу нового требования по таможенному декларированию судов. Согласно постановлению правительства, все суда, которые были произведены или куплены за пределами ЕАЭС и которые добывают рыбу в российских водах, должны пройти таможенное декларирование до 1 января 2022 г. Рекасов попросил Абрамченко поддержать предложение Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и перенести срок на 1 января 2024 г.
В разговоре с изданием Рекасов пояснил, что почти половину улова сардины приносят суда, которые не прошли таможенное декларирование. Покупка и модернизация одного траулера для вылова рыбы стоит около $50 млн. Российские компании не растаможивают суда, так как им придется заплатить еще 25% сверх этой суммы: 5% — таможенная пошлина, 20% — НДС. Рекасов добавил, что рыболовы не против заплатить, но придется платить всю сумму одновременно до конца 2021 года. Для «Тралфлота» и «Софко» эта сумма составит 3 млрд руб. при совокупной прибыли в 2020 году в 1,5 млрд руб.
При прохождении таможенного декларирования до конца 2021 г. компаниям придется отказаться от добычи дешевой рыбы и перейти на более рентабельные биоресурсы. Сокращение поставок может привести к росту цены на сардину на 20-25%. Сейчас такая рыба — самая дешевая в России: 1 кг с доставкой до порта Владивостока стоит у рыбаков, по словам Рекасова, 40–45 руб. Для сравнения: 1 кг минтая, который в этом году рекордно подешевел, сейчас стоит на Дальнем Востоке у рыбаков 68 руб., тихоокеанской сельди — 65 руб.