РБК узнал о возможных сбоях в добыче самой дешевой в России рыбы

В разговоре с изданием Рекасов пояснил, что почти половину улова сардины приносят суда, которые не прошли таможенное декларирование. Покупка и модернизация одного траулера для вылова рыбы стоит около $50 млн. Российские компании не растаможивают суда, так как им придется заплатить еще 25% сверх этой суммы: 5% — таможенная пошлина, 20% — НДС. Рекасов добавил, что рыболовы не против заплатить, но придется платить всю сумму одновременно до конца 2021 года. Для «Тралфлота» и «Софко» эта сумма составит 3 млрд руб. при совокупной прибыли в 2020 году в 1,5 млрд руб.