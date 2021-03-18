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Названы города России с наибольшим сокращением числа салонов красоты в пандемию

Ведомости

Число салонов красоты в период пандемии больше всего сократилось в Томске, Саратове и Тюмени, сообщил РБК со ссылкой на данные сервиса 2ГИС и платформы «СберУслуги». В среднем в крупных городах число салонов красоты уменьшилось на 10%.

По данным аналитиков, с марта 2020 г. по март 2021 г. в городах с населением более 500 тыс. человек число салонов красоты сократилось до 22,9 тыс. В Томске число таких организаций снизилось на 38%, в Саратове – на 29%, в Тюмени – на 27%.

Среди городов-миллионников самое большое снижение зафиксировано в Омске – на 24%, до 380 организаций. На втором месте находится Пермь – сокращение на 19,8%, до 501 салона, третье место занял Нижний Новгород – показатель уменьшился на 16,5%, до 523 салонов.

Меньше всего сократилось число салонов в Москве и Екатеринбурге – на 3,3% и 0,4% соответственно. В Санкт-Петербурге показатель снизился на 9%. По данным «СберУслуг», за этот период число самозанятых в сфере красоты выросло в восемь раз.

В Москве ограничения для парикмахерских и салонов красоты действовали больше двух месяцев: с конца марта до начала июня прошлого года. С 9 июня власти отменили в городе режим самоизоляции и пропусков и разрешили возобновить работу этих организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных