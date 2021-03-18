Названы города России с наибольшим сокращением числа салонов красоты в пандемию
По данным аналитиков, с марта 2020 г. по март 2021 г. в городах с населением более 500 тыс. человек число салонов красоты сократилось до 22,9 тыс. В Томске число таких организаций снизилось на 38%, в Саратове – на 29%, в Тюмени – на 27%.
Среди городов-миллионников самое большое снижение зафиксировано в Омске – на 24%, до 380 организаций. На втором месте находится Пермь – сокращение на 19,8%, до 501 салона, третье место занял Нижний Новгород – показатель уменьшился на 16,5%, до 523 салонов.
Меньше всего сократилось число салонов в Москве и Екатеринбурге – на 3,3% и 0,4% соответственно. В Санкт-Петербурге показатель снизился на 9%. По данным «СберУслуг», за этот период число самозанятых в сфере красоты выросло в восемь раз.
В Москве ограничения для парикмахерских и салонов красоты действовали больше двух месяцев: с конца марта до начала июня прошлого года. С 9 июня власти отменили в городе режим самоизоляции и пропусков и разрешили возобновить работу этих организаций.