Названы города России с наибольшим сокращением числа салонов красоты в пандемию

По данным аналитиков, с марта 2020 г. по март 2021 г. в городах с населением более 500 тыс. человек число салонов красоты сократилось до 22,9 тыс. В Томске число таких организаций снизилось на 38%, в Саратове – на 29%, в Тюмени – на 27%.