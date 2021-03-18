Компании «Сухой» и «Миг» объединят
Решение было принято 16 марта на совещании о дальнейшей реформе авиастроения в «Ростехе», на котором присутствовали глава госкорпорации Сергей Чемезов, руководство и генеральные конструкторы Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), куда входят «Сухой» и «Миг».
На совещании также объявили о создании Единого инженерно-конструкторского центра ОАК, в составе которого предлагается объединить все авиационные конструкторские бюро. Он будет находиться в районе центра самолетостроения на Ходынском поле. В новый центр перейдут также «Туполев», «Ильюшин» и «Иркут». Для контроля преобразований Чемезов сам возглавит совет директоров ОАК.
В разговоре с РБК Чемезов объяснил, что реформы связаны с ожиданиями власти, которая оказала поддержку отрасли. В августе прошлого года в интервью РБК индустриальный директор авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков заявил, что долги ОАК перед банками составляют около 530 млрд руб. Чемезов объяснял, что это фактически невозвратные кредиты, полученные еще в конце 1990-х, в начале 2000-х годов.