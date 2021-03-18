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Компании «Сухой» и «Миг» объединят

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Авиационные конструкторские бюро «Сухой» и «Миг» перестанут существовать как самостоятельные компании и объединятся под единым названием Корпоративный центр самолетостроения, сообщил РБК со ссылкой на источник в авиапромышленности. Информацию подтвердили в пресс-службе «Ростеха».

Решение было принято 16 марта на совещании о дальнейшей реформе авиастроения в «Ростехе», на котором присутствовали глава госкорпорации Сергей Чемезов, руководство и генеральные конструкторы Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), куда входят «Сухой» и «Миг».

На совещании также объявили о создании Единого инженерно-конструкторского центра ОАК, в составе которого предлагается объединить все авиационные конструкторские бюро. Он будет находиться в районе центра самолетостроения на Ходынском поле. В новый центр перейдут также «Туполев», «Ильюшин» и «Иркут». Для контроля преобразований Чемезов сам возглавит совет директоров ОАК.

В разговоре с РБК Чемезов объяснил, что реформы связаны с ожиданиями власти, которая оказала поддержку отрасли. В августе прошлого года в интервью РБК индустриальный директор авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков заявил, что долги ОАК перед банками составляют около 530 млрд руб. Чемезов объяснял, что это фактически невозвратные кредиты, полученные еще в конце 1990-х, в начале 2000-х годов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных