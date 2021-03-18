Компании «Сухой» и «Миг» объединят

В разговоре с РБК Чемезов объяснил, что реформы связаны с ожиданиями власти, которая оказала поддержку отрасли. В августе прошлого года в интервью РБК индустриальный директор авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков заявил, что долги ОАК перед банками составляют около 530 млрд руб. Чемезов объяснял, что это фактически невозвратные кредиты, полученные еще в конце 1990-х, в начале 2000-х годов.