«Коммерсантъ» узнал о возможном подорожании одежды и обуви в России

В Минпромторге изданию сообщили, что с начала года хлопок подорожал на 30-35%. По мнению министерства, это связано с завышенными инфляционными ожиданиями на мировых рынках и ростом цен на все биржевые виды сырья. В министерстве добавили, что россияне не носят одежду из чистого хлопка. На рынке в основном продаются товары из вискозы, синтетики, льна и технической конопли.