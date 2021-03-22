«Коммерсантъ» узнал о возможном подорожании одежды и обуви в России
Цены на одежду, обувь и аксессуары могут вырасти, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких fashion-ритейлеров. Одна из причин — рост стоимости материалов: с начала этого года только цена хлопка увеличилась на 30–35%. У продавцов также выросли издержки на логистику и расходы на увеличение фонда оплаты труда.
По словам руководителя трансформации в России Marc O’Polo AG Софии Кофманн, конечная цена товара может вырасти на 20-30%. Основатель бренда Dorogobogato Семен Пименов рассказал, что цена на трикотаж выросла на 20-30%, на другие материалы – до 20%. Он пояснил, что стоимость материалов привязана к курсу доллара, который постоянно меняется. Поставщики тканей повышают закупочную цену на случай, если курс рубля опять начнет падать. Также на стоимость товара будет влиять увеличение фонда оплаты труда.
В Минпромторге изданию сообщили, что с начала года хлопок подорожал на 30-35%. По мнению министерства, это связано с завышенными инфляционными ожиданиями на мировых рынках и ростом цен на все биржевые виды сырья. В министерстве добавили, что россияне не носят одежду из чистого хлопка. На рынке в основном продаются товары из вискозы, синтетики, льна и технической конопли.
Цены на материалы из нефтепродуктов выросли примерно на 20%. Речь идет о полиуретане, из которого производится «экокожа», стельки и подошвы для обуви. Также стоимость логистики из Азии выросла в шесть раз с начала пандемии, отметил замгенерального директора S.Oliver Shoes Иван Шахин.
Прогнозы ритейлеров по индексации цен разнятся. По мнению Кофманн, цены на одежду и обувь могут вырасти летом; по мнению президента Baon Ильи Ярошенко, индексация будет заметна осенью-зимой. В Wildberries полагают, что цены будет индексироваться постепенно.