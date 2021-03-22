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«Коммерсантъ» узнал о возможном подорожании одежды и обуви в России

Ведомости

Цены на одежду, обувь и аксессуары могут вырасти, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких fashion-ритейлеров. Одна из причин — рост стоимости материалов: с начала этого года только цена хлопка увеличилась на 30–35%. У продавцов также выросли издержки на логистику и расходы на увеличение фонда оплаты труда.

По словам руководителя трансформации в России Marc O’Polo AG Софии Кофманн, конечная цена товара может вырасти на 20-30%. Основатель бренда Dorogobogato Семен Пименов рассказал, что цена на трикотаж выросла на 20-30%, на другие материалы – до 20%. Он пояснил, что стоимость материалов привязана к курсу доллара, который постоянно меняется. Поставщики тканей повышают закупочную цену на случай, если курс рубля опять начнет падать. Также на стоимость товара будет влиять увеличение фонда оплаты труда.

В Минпромторге изданию сообщили, что с начала года хлопок подорожал на 30-35%. По мнению министерства, это связано с завышенными инфляционными ожиданиями на мировых рынках и ростом цен на все биржевые виды сырья. В министерстве добавили, что россияне не носят одежду из чистого хлопка. На рынке в основном продаются товары из вискозы, синтетики, льна и технической конопли.

Цены на материалы из нефтепродуктов выросли примерно на 20%. Речь идет о полиуретане, из которого производится «экокожа», стельки и подошвы для обуви. Также стоимость логистики из Азии выросла в шесть раз с начала пандемии, отметил замгенерального директора S.Oliver Shoes Иван Шахин.

Прогнозы ритейлеров по индексации цен разнятся. По мнению Кофманн, цены на одежду и обувь могут вырасти летом; по мнению президента Baon Ильи Ярошенко, индексация будет заметна осенью-зимой. В Wildberries полагают, что цены будет индексироваться постепенно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных