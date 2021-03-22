ВЭБ.РФ снизит расходы на персонал в рамках трансформации

«С 1 апреля меняются условия оплаты труда, подписываются новые трудовые договора. Рассчитываем, что новые условия оплаты труда, как того и ожидало правительство, вступит в силу до конца апреля. Мотивация сотрудников установлена в соответствии с рекомендациями правительства с дисконтом к оплате труда по сопоставимым должностям в коммерческих банках с государственным участием», — указано в сообщении.