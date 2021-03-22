ВЭБ.РФ снизит расходы на персонал в рамках трансформации
Госкорпорация ВЭБ.РФ в рамках трансформации изменит условия оплаты труда своих сотрудников, подписав с ними новые трудовые договора. Изменения должны вступить в силу до конца апреля, новые зарплаты будут установлены с дисконтом к медианному уровню оплаты труда в коммерческих банках с госучастием, сообщает пресс-служба ВЭБа.
«С 1 апреля меняются условия оплаты труда, подписываются новые трудовые договора. Рассчитываем, что новые условия оплаты труда, как того и ожидало правительство, вступит в силу до конца апреля. Мотивация сотрудников установлена в соответствии с рекомендациями правительства с дисконтом к оплате труда по сопоставимым должностям в коммерческих банках с государственным участием», — указано в сообщении.
Источник в ВЭБе уточнил, что речь идет о том, чтобы платить сотрудникам на 10% ниже медианной зарплаты на рынке. Сокращение расходов на оплату труда коснется и высшего менеджмента ВЭБа.
Решение об изменении условий оплаты труда было принято по результатам аудита. ВЭБ.РФ также вводит новую систему оценки эффективности каждого сотрудника: зарплаты будут привязаны к достижению целевых показателей корпорации. В пресс-службе добавили, что аналогичные требования правительство предъявило контролируемым организациям ВЭБа и другим институтам развития (ИР). Оптимизация проводится с целью увеличения эффективности работы ИР, уточнили в пресс-службе.
«Для корпорации это будет третья волна изменений. В рамках оптимизации ВЭБа, начавшейся еще в 2018 году, численность персонала группы ВЭБа была сокращена с 10 тыс. до 1,5 тыс., полностью изменен социально-финансовый пакет: нет служебных автомобилей с водителями, оптимизированы представительские расходы, пересмотрены объемы страхования, пенсионного обеспечения. Сейчас аналогичные процессы начинаются в ИР», — рассказали в пресс-службе.