Россия и Южная Корея обсуждают создание инвестфонда на $1 млрд
Россия и Южная Корея обсуждают создание инвестиционного фонда объемом почти в $1 млрд. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Ый Ёном в Сеуле.
«Ведутся переговоры о создании российско-корейского инвестиционного фонда объемом до $1 млрд», — сказал Лавров (цитата по ТАСС). Он отметил, что сейчас осуществляются и готовятся к реализации «проекты по инвестиционному сотрудничеству на Дальнем Востоке и в арктической зоне».
По словам главы российского МИДа, страны планируют быстрыми темпами вернуться к наращиванию двустороннего товарооборота, показатели которого снизились в прошлом году из-за пандемии.
Лавров прибыл в Сеул 24 марта. В рамках визита глава российского МИДа провел первую личную встречу с Чон Ый Ёном. В числе прочего Лавров призвал к возобновлению переговоров по миру на Корейском полуострове. Призыв прозвучал на фоне сообщений о ракетных испытаниях КНДР.