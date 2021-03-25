Россия и Южная Корея обсуждают создание инвестфонда на $1 млрд

«Ведутся переговоры о создании российско-корейского инвестиционного фонда объемом до $1 млрд», — сказал Лавров (цитата по ТАСС). Он отметил, что сейчас осуществляются и готовятся к реализации «проекты по инвестиционному сотрудничеству на Дальнем Востоке и в арктической зоне».