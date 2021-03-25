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Россия и Южная Корея обсуждают создание инвестфонда на $1 млрд

Ведомости

Россия и Южная Корея обсуждают создание инвестиционного фонда объемом почти в $1 млрд. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Ый Ёном в Сеуле. 

«Ведутся переговоры о создании российско-корейского инвестиционного фонда объемом до $1 млрд», — сказал Лавров (цитата по ТАСС). Он отметил, что сейчас осуществляются и готовятся к реализации «проекты по инвестиционному сотрудничеству на Дальнем Востоке и в арктической зоне».

По словам главы российского МИДа, страны планируют быстрыми темпами вернуться к наращиванию двустороннего товарооборота, показатели которого снизились в прошлом году из-за пандемии. 

Лавров прибыл в Сеул 24 марта. В рамках визита глава российского МИДа провел первую личную встречу с Чон Ый Ёном. В числе прочего Лавров призвал к возобновлению переговоров по миру на Корейском полуострове. Призыв прозвучал на фоне сообщений о ракетных испытаниях КНДР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных