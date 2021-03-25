«Газпром» задумался о поставках водорода в Японию, Китай и Южную Корею
«Газпром» проявляет интерес к возможным поставкам водорода в Японию, Южную Корею и Китай, следует из статьи, подготовленной для журнала «Энергетическая политика» заместителем председателя правления «Газпрома» Олегом Аксютиным, начальником управления компании Александром Ишковым, ответственным секретарем координационного комитета «Газпрома» по вопросам рационального природопользования Константином Романовым и заместителем начальника отдела «Газпрома» Романом Тетеревлевым.
«Особый интерес представляет возможность производства водорода на территории Дальнего Востока России методом парового риформинга метана с обеспечением улавливания и захоронения диоксида углерода и последующим экспортом Н2 в страны-потребители (Япония, Южная Корея, Китай)», — говорится в статье.
Отмечается, что в рамках двустороннего сотрудничества с азиатскими партнерами в краткосрочной перспективе является целесообразным развивать обмен технологиями транспортировки водорода, а также улавливания, хранения и использования СО2.
«По азиатскому направлению целесообразно рассмотрение возможностей поставок водорода в различном виде на экспорт авто-, морским и железнодорожным транспортом, для чего необходимо создание соответствующей законодательной базы (в части налогообложения и таможенного регулирования), а также развитие технологий транспортировки», — добавили авторы статьи.
В контексте возможных поставок водорода на европейский рынок в статье предлагается использование различных жидких и твердых органических и неорганических соединений для транспортировки водорода в химически и/или физически обратимом связанном состоянии.