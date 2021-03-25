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«Газпром» задумался о поставках водорода в Японию, Китай и Южную Корею

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«Газпром» проявляет интерес к возможным поставкам водорода в Японию, Южную Корею и Китай, следует из статьи, подготовленной для журнала «Энергетическая политика» заместителем председателя правления «Газпрома» Олегом Аксютиным, начальником управления компании Александром Ишковым, ответственным секретарем координационного комитета «Газпрома» по вопросам рационального природопользования Константином Романовым и заместителем начальника отдела «Газпрома» Романом Тетеревлевым.

«Особый интерес представляет возможность производства водорода на территории Дальнего Востока России методом парового риформинга метана с обеспечением улавливания и захоронения диоксида углерода и последующим экспортом Н2 в страны-­потребители (Япония, Южная Корея, Китай)», — говорится в статье.

Отмечается, что в рамках двустороннего сотрудничества с азиатскими партнерами в краткосрочной перспективе является целесообразным развивать обмен технологиями транспортировки водорода, а также улавливания, хранения и использования СО2.

«По азиатскому направлению целесообразно рассмотрение возможностей поставок водорода в различном виде на экспорт авто-, морским и железнодорожным транспортом, для чего необходимо создание соответствующей законодательной базы (в части налогообложения и таможенного регулирования), а также развитие технологий транспортировки», — добавили авторы статьи.

В контексте возможных поставок водорода на европейский рынок в статье предлагается использование различных жидких и твердых органических и неорганических соединений для транспортировки водорода в химически и/или физически обратимом связанном состоянии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных