Российские строители могут потерять долю рынка в сфере переработки углеводородов
Российские инжиниринговые и строительные компании, работающие в сфере транспортировки и переработки углеводородов, к 2023 г. могут потерять долю на внутреннем рынке, упущенная выгода может составлять до 500 млрд руб. в год, подсчитали аналитики Vygon Consulting.
«Для реализации крупных высокотехнологичных проектов на роль EPC(M) подрядчиков в основном привлекаются зарубежные компании. Доля наших ЕРС-контракторов в инвестициях сейчас едва ли превышает 20-25%. Лицензиарами ключевых технологий также являются зарубежные игроки», — указано в исследовании.
На данный момент доля отечественных компаний на российском рынке инжиниринга и строительства в сфере переработки составляет 67%. «Если они не будут развивать свои компетенции, в условиях роста рынка и его смещения в сторону высокотехнологичных производств, в ближайшие 3 года этот показатель может снизиться до 50%. В рыночном выражении потери могут составить до 0,5 трлн руб. в год», — отмечают аналитики.
Для наращивания компетенций необходимо стимулировать развитие отечественных технологий или создавать совместные предприятия с зарубежными компаниями с локализацией производств на территории РФ, считают аналитики.
Эксперты Vygon Consulting ожидают, что инвестиции в транспортировку и переработку углеводородов в России в 2019-2023 гг. увеличатся в два раза и достигнут 3 трлн руб. в год. При этом ключевыми драйверами роста станут проекты глубокой газопереработки, нефтегазохимии, а также производства сжиженного природного газа (СПГ).