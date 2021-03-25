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Российские строители могут потерять долю рынка в сфере переработки углеводородов

Ведомости

Российские инжиниринговые и строительные компании, работающие в сфере транспортировки и переработки углеводородов, к 2023 г. могут потерять долю на внутреннем рынке, упущенная выгода может составлять до 500 млрд руб. в год, подсчитали аналитики Vygon Consulting.

«Для реализации крупных высокотехнологичных проектов на роль EPC(M) подрядчиков в основном привлекаются зарубежные компании. Доля наших ЕРС-контракторов в инвестициях сейчас едва ли превышает 20-25%. Лицензиарами ключевых технологий также являются зарубежные игроки», — указано в исследовании.

На данный момент доля отечественных компаний на российском рынке инжиниринга и строительства в сфере переработки составляет 67%. «Если они не будут развивать свои компетенции, в условиях роста рынка и его смещения в сторону высокотехнологичных производств, в ближайшие 3 года этот показатель может снизиться до 50%. В рыночном выражении потери могут составить до 0,5 трлн руб. в год», — отмечают аналитики.

Для наращивания компетенций необходимо стимулировать развитие отечественных технологий или создавать совместные предприятия с зарубежными компаниями с локализацией производств на территории РФ, считают аналитики.

Эксперты Vygon Consulting ожидают, что инвестиции в транспортировку и переработку углеводородов в России в 2019-2023 гг. увеличатся в два раза и достигнут 3 трлн руб. в год. При этом ключевыми драйверами роста станут проекты глубокой газопереработки, нефтегазохимии, а также производства сжиженного природного газа (СПГ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных