Российские строители могут потерять долю рынка в сфере переработки углеводородов

На данный момент доля отечественных компаний на российском рынке инжиниринга и строительства в сфере переработки составляет 67%. «Если они не будут развивать свои компетенции, в условиях роста рынка и его смещения в сторону высокотехнологичных производств, в ближайшие 3 года этот показатель может снизиться до 50%. В рыночном выражении потери могут составить до 0,5 трлн руб. в год», — отмечают аналитики.