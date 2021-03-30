Гастроном «Елисеевский» на Тверской закроется после 120 лет работы
Гастроном «Елисеевский», расположенный в центре Москвы на Тверской улице, будет закрыт 11 апреля. Об этом RT рассказал представитель собственника помещения Глеб Простаков. По его словам, причиной закрытия стало неисполнение Росреестром решения Арбитражного суда о регистрации прав собственности на выкупленное компанией ООО «Елисеевский магазин» помещение на Тверской улице.
«В связи с этим гастроном не может продолжать деятельность. Кроме того, “Елисеевский” несет убытки, поскольку расторг контракт с сетью “Алые паруса”, а с новым оператором заключить его не может», - сказал он.
Управляющей компанией магазина была продуктовая сеть «Алые паруса», которая была выставлена на продажу в 2019 г., в декабре 2020 г. сеть объявила о закрытии магазинов. Гендиректор «Елисеевского» Наталья Харитонова говорила в конце 2020 г., что гастроном продолжит работу в отличие от всех остальных объектов сети. «У нас нет субарендаторов и, надеюсь, не будет. Есть управляющая компания, она пока не меняется. Также у нас договор с Москомимуществом, по которому мы продолжаем арендовать пространство на Тверской улице», – сообщал ТАСС со ссылкой на Харитонову.
Гендиректор «Infoline-аналитики» говорил «Ведомостям», что наиболее вероятными новыми операторами гастронома являются «Азбука вкуса», «Глобус гурмэ», а также SPAR. В частности, вариант с «Глобус гурмэ», по мнению аналитиков «Финам», интересен тем, что его владельцы одинаково хорошо разбираются в бизнесе гастрономов и ресторанов и могут соединить их в «Елисеевском» (в прошлом году основными владельцами «Глобус гурмэ» стали рестораторы Аркадий Новиков и Антон Пинский).
Начальник отдела развития сети «Азбука вкуса» Петр Мершиев в начале марта сообщал «Ведомостям», что сеть получила предложение по аренде «Елисеевского» и сейчас его рассматривает. Представитель «Азбуки вкуса» сегодня отказался комментировать статус рассмотрения заявки.
Гастроном, известный как «Елисеевский», был открыт 5 февраля 1901 г. купцом Григорием Елисеевым под названием «Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин». В советское время получил название «Гастроном № 1». С гастрономом связано громкое дело начала 1980-х: группу его работников обвинили в коррупции, директора магазина Соколова расстреляли по приговору суда.
Здание на Тверской, 14, в Москве, в котором расположен «Елисеевский», является памятником архитектуры, оно известно как дом Козицкой. В конце XVIII в. на этом месте по проекту Матвея Казакова был выстроен особняк для Екатерины Козицкой, дочери и наследницы уральского промышленника Ивана Мясникова и жены Григория Козицкого – писателя, журналиста и статс-секретаря Екатерины II. В 1898 г. особняк купил Григорий Елисеев, перестроивший его по проекту петербургского инженера Григория Барановского.
В 1902–1903 гг. Барановский построил для Елисеева аналогичный магазин в Санкт-Петербурге, на углу Невского проспекта и Малой Садовой. С 2000 по 2010 г. петербургский «Елисеевский» практически не работал. В 2010 г. дом арендовал бизнесмен Евгений Пригожин (ООО «Паритет»), в здании были проведены реставрационные работы. В 2016 г. структуры Пригожина выкупили у города это здание за 810,5 млн руб. За вычетом суммы, которая была потрачена ими на реставрацию магазина, город должен был получить от ООО «Магазин купцов Елисеевых» 740 млн руб.