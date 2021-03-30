Гастроном «Елисеевский» на Тверской закроется после 120 лет работы

Управляющей компанией магазина была продуктовая сеть «Алые паруса», которая была выставлена на продажу в 2019 г., в декабре 2020 г. сеть объявила о закрытии магазинов. Гендиректор «Елисеевского» Наталья Харитонова говорила в конце 2020 г., что гастроном продолжит работу в отличие от всех остальных объектов сети. «У нас нет субарендаторов и, надеюсь, не будет. Есть управляющая компания, она пока не меняется. Также у нас договор с Москомимуществом, по которому мы продолжаем арендовать пространство на Тверской улице», – сообщал ТАСС со ссылкой на Харитонову.