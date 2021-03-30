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Гастроном «Елисеевский» на Тверской закроется после 120 лет работы

Ведомости

Гастроном «Елисеевский», расположенный в центре Москвы на Тверской улице, будет закрыт 11 апреля. Об этом RT рассказал представитель собственника помещения Глеб Простаков. По его словам, причиной закрытия стало неисполнение Росреестром решения Арбитражного суда о регистрации прав собственности на выкупленное компанией ООО «Елисеевский магазин» помещение на Тверской улице. 

«В связи с этим гастроном не может продолжать деятельность. Кроме того, “Елисеевский” несет убытки, поскольку расторг контракт с сетью “Алые паруса”, а с новым оператором заключить его не может», - сказал он. 

Управляющей компанией магазина была продуктовая сеть «Алые паруса», которая была выставлена на продажу в 2019 г., в декабре 2020 г. сеть объявила о закрытии магазинов. Гендиректор «Елисеевского» Наталья Харитонова говорила в конце 2020 г., что гастроном продолжит работу в отличие от всех остальных объектов сети. «У нас нет субарендаторов и, надеюсь, не будет. Есть управляющая компания, она пока не меняется. Также у нас договор с Москомимуществом, по которому мы продолжаем арендовать пространство на Тверской улице», – сообщал ТАСС со ссылкой на Харитонову.

Гендиректор «Infoline-аналитики» говорил «Ведомостям», что наиболее вероятными новыми операторами гастронома являются «Азбука вкуса», «Глобус гурмэ», а также SPAR. В частности, вариант с «Глобус гурмэ», по мнению аналитиков «Финам», интересен тем, что его владельцы одинаково хорошо разбираются в бизнесе гастрономов и ресторанов и могут соединить их в «Елисеевском» (в прошлом году основными владельцами «Глобус гурмэ» стали рестораторы Аркадий Новиков и Антон Пинский). 

Начальник отдела развития сети «Азбука вкуса» Петр Мершиев в начале марта сообщал «Ведомостям», что сеть получила предложение по аренде «Елисеевского» и сейчас его рассматривает. Представитель «Азбуки вкуса» сегодня отказался комментировать статус рассмотрения заявки. 

Гастроном, известный как «Елисеевский», был открыт 5 февраля 1901 г. купцом Григорием Елисеевым под названием «Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин». В советское время получил название «Гастроном № 1». С гастрономом связано громкое дело начала 1980-х: группу его работников обвинили в коррупции, директора магазина Соколова расстреляли по приговору суда.

Здание на Тверской, 14, в Москве, в котором расположен «Елисеевский», является памятником архитектуры, оно известно как дом Козицкой. В конце XVIII в. на этом месте по проекту Матвея Казакова был выстроен особняк для Екатерины Козицкой, дочери и наследницы уральского промышленника Ивана Мясникова и жены Григория Козицкого – писателя, журналиста и статс-секретаря Екатерины II. В 1898 г. особняк купил Григорий Елисеев, перестроивший его по проекту петербургского инженера Григория Барановского.

В 1902–1903 гг. Барановский построил для Елисеева аналогичный магазин в Санкт-Петербурге, на углу Невского проспекта и Малой Садовой. С 2000 по 2010 г. петербургский «Елисеевский» практически не работал. В 2010 г. дом арендовал бизнесмен Евгений Пригожин (ООО «Паритет»), в здании были проведены реставрационные работы. В 2016 г. структуры Пригожина выкупили у города это здание за 810,5 млн руб. За вычетом суммы, которая была потрачена ими на реставрацию магазина, город должен был получить от ООО «Магазин купцов Елисеевых» 740 млн руб.

Ранее по теме: «Елисеевский» встретил свое 120-летие в упадке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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