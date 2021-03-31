Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Бизнес

Украина запретила ввоз пшеницы, подсолнечного масла и бумаги из России

Ведомости

Правительство Украины дополнило перечень товаров, которые запрещено ввозить в страну из России, следует из постановления украинского правительства, опубликованного на его сайте. Документ от 29 марта вступает в силу через десять дней со дня опубликования.

В списке более 25 новых товаров, среди которых подсолнечное масло, моющие средства, газетная и туалетная бумага, картон, железнодорожные оси и колеса, скатерти и салфетки, упаковка из целлюлозы, полотенца для рук в рулонах, ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты и другая тара из бумаги, инструменты для бурения скальных пород или почв.

Ранее Государственная таможенная служба Украины сообщила, что Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Украины в 2020 г. Основу экспорта Украины в 2020 г. составили: зерно ($9,4 млрд), черные металлы ($7,7 млрд), жиры и масла животного или растительного происхождения (по $5,8 млрд). Основу импорта составили: минеральное топливо, нефть и продукты ее переработки ($8 млрд), реакторы, котлы, автомобили, оборудование и механические устройства ($6,1 млрд), наземный транспорт ($5,5 млрд).

Ранее по теме: Россия стала одним из главных торговых партнеров Украины в 2020 году

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных