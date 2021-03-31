Украина запретила ввоз пшеницы, подсолнечного масла и бумаги из России

В списке более 25 новых товаров, среди которых подсолнечное масло, моющие средства, газетная и туалетная бумага, картон, железнодорожные оси и колеса, скатерти и салфетки, упаковка из целлюлозы, полотенца для рук в рулонах, ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты и другая тара из бумаги, инструменты для бурения скальных пород или почв.