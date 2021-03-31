Украина запретила ввоз пшеницы, подсолнечного масла и бумаги из России
Правительство Украины дополнило перечень товаров, которые запрещено ввозить в страну из России, следует из постановления украинского правительства, опубликованного на его сайте. Документ от 29 марта вступает в силу через десять дней со дня опубликования.
В списке более 25 новых товаров, среди которых подсолнечное масло, моющие средства, газетная и туалетная бумага, картон, железнодорожные оси и колеса, скатерти и салфетки, упаковка из целлюлозы, полотенца для рук в рулонах, ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты и другая тара из бумаги, инструменты для бурения скальных пород или почв.
Ранее Государственная таможенная служба Украины сообщила, что Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Украины в 2020 г. Основу экспорта Украины в 2020 г. составили: зерно ($9,4 млрд), черные металлы ($7,7 млрд), жиры и масла животного или растительного происхождения (по $5,8 млрд). Основу импорта составили: минеральное топливо, нефть и продукты ее переработки ($8 млрд), реакторы, котлы, автомобили, оборудование и механические устройства ($6,1 млрд), наземный транспорт ($5,5 млрд).