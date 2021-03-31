Доходы Большого театра от продажи билетов за восемь лет удвоились

«За те почти восемь лет, которые я работаю в Большом театре, мы увеличили наши доходы практически в два раза. Если сумма доходов от продажи билетов в 2013 г. равнялась 1,4 млрд, то на сегодняшний день, я не беру сейчас время пандемии, потому что ограничено количество зрителей, на сегодняшний день мы зарабатываем 2,8 млрд», — сказал Урин (цитата по «Интерфаксу»).