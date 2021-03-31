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Доходы Большого театра от продажи билетов за восемь лет удвоились

Ведомости

Большой театр за восемь лет удвоил доходы от продажи билетов, сообщил гендиректор театра Владимир Урин. По его данным, в день театр продаёт около 3000 билетов.

«За те почти восемь лет, которые я работаю в Большом театре, мы увеличили наши доходы практически в два раза. Если сумма доходов от продажи билетов в 2013 г. равнялась 1,4 млрд, то на сегодняшний день, я не беру сейчас время пандемии, потому что ограничено количество зрителей, на сегодняшний день мы зарабатываем 2,8 млрд», — сказал Урин (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, театр также зарабатывает на гастролях по России и за рубежом, однако говорить о его самоокупаемости нельзя. Финансирование государства является важной частью бюджета Большого театра. Урин отметил, что рассказы о билетах в Большой по 20-40 тыс. руб. — неправда. «Самый дорогой билет на самый востребованный спектакль стоит 15 тысяч рублей», — рассказал он. По его словам, у театра есть несколько программ по предоставлению дешёвых билетов на представления молодым людям и студентам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных