Доходы Большого театра от продажи билетов за восемь лет удвоились
Большой театр за восемь лет удвоил доходы от продажи билетов, сообщил гендиректор театра Владимир Урин. По его данным, в день театр продаёт около 3000 билетов.
«За те почти восемь лет, которые я работаю в Большом театре, мы увеличили наши доходы практически в два раза. Если сумма доходов от продажи билетов в 2013 г. равнялась 1,4 млрд, то на сегодняшний день, я не беру сейчас время пандемии, потому что ограничено количество зрителей, на сегодняшний день мы зарабатываем 2,8 млрд», — сказал Урин (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, театр также зарабатывает на гастролях по России и за рубежом, однако говорить о его самоокупаемости нельзя. Финансирование государства является важной частью бюджета Большого театра. Урин отметил, что рассказы о билетах в Большой по 20-40 тыс. руб. — неправда. «Самый дорогой билет на самый востребованный спектакль стоит 15 тысяч рублей», — рассказал он. По его словам, у театра есть несколько программ по предоставлению дешёвых билетов на представления молодым людям и студентам.