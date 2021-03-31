Путин допустил национализацию срывающих сроки гособоронзаказа предприятий
Отдельные российские предприятия могут быть национализированы в случае злостного невыполнения ими гособоронзаказа, заявил президент России Владимир Путин в ходе подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 гг. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».
«Если собственники не справляются с текущей работой и не могут эффективно использовать в том числе и помощь со стороны государства, а она в целом оказывается, да, такой инструмент (национализация. — прим. ред.) возможен. В том числе и в случае — и вот это совсем другая история — но тем не менее такой инструмент возможно использовать в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями», — сказал президент.
Путин подчеркнул, что государство исправно и без задержек выделяет средства на исполнение гособоронзаказа, однако сбои все равно случаются. В этой связи президент указал на необходимость эффективной работы менеджмента.
Путин попросил президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина связаться с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. «Судя по той информации, которая сейчас ко мне поступает в преддверии подготовки наших совещаний в Сочи, некоторые коллеги, совершенно очевидно, должны повысить свое личное внимание к выполнению заказов государства, тем более что они ритмично оплачиваются, и не перебрасывать полученные от государства деньги на другие предприятия и другие бизнесы», — заявил глава государства.
При этом использование национализации для улучшения экономической эффективности и повышения жизнеспособности других предприятий, не связанных с гособоронзаказом, Путин назвал мерой крайнего характера. Однако он допустил возможность ее применения. С такой инициативой в ходе заседания выступил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.