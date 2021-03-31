Путин допустил национализацию срывающих сроки гособоронзаказа предприятий

«Если собственники не справляются с текущей работой и не могут эффективно использовать в том числе и помощь со стороны государства, а она в целом оказывается, да, такой инструмент (национализация. — прим. ред.) возможен. В том числе и в случае — и вот это совсем другая история — но тем не менее такой инструмент возможно использовать в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями», — сказал президент.