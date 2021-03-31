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Путин осудил «дикий капитализм» при ведении бизнеса

Ведомости

Ведение бизнеса в стиле «дикого капитализма», то есть нацеленность лишь на безудержное извлечение прибыли без заботы о сотрудниках, неприемлемо, заявил президент России Владимир Путин в ходе подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 гг. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«Конечно, цель бизнеса, на первый взгляд, — это извлечение прибыли. Но нормальный современный человек, современный предприниматель понимает, что безудержное извлечение прибыли, такой голый дикий капитализм неприемлем абсолютно, без заботы о людях, о работниках, он неприемлем, потому что в итоге это ведет к чему? К разрушению общества, государства и самого бизнеса», — сказал президент. Подобный подход Путин сравнил с выстрелом себе в ногу или в голову. 

То же самое, по словам главы государства, касается и профсоюзов. Любые их требования должны базироваться на экспертной оценке, подчеркнул он. Если же они основаны лишь на «голом популизме», то приведут к разрушению предприятий, формирующих для граждан рабочие места.

В этой связи Путин подчеркнул важность развития для бизнеса, профсоюзов и государства социального партнерства, цель которого заключается в обеспечении согласования интересов сотрудников и работодателей в контексте трудовых и иных связанных с ними отношений. В основе социального партнерства, по словам президента, находятся общие цели, связанные с достижением благополучия граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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