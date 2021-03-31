Путин осудил «дикий капитализм» при ведении бизнеса
Ведение бизнеса в стиле «дикого капитализма», то есть нацеленность лишь на безудержное извлечение прибыли без заботы о сотрудниках, неприемлемо, заявил президент России Владимир Путин в ходе подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 гг. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«Конечно, цель бизнеса, на первый взгляд, — это извлечение прибыли. Но нормальный современный человек, современный предприниматель понимает, что безудержное извлечение прибыли, такой голый дикий капитализм неприемлем абсолютно, без заботы о людях, о работниках, он неприемлем, потому что в итоге это ведет к чему? К разрушению общества, государства и самого бизнеса», — сказал президент. Подобный подход Путин сравнил с выстрелом себе в ногу или в голову.
То же самое, по словам главы государства, касается и профсоюзов. Любые их требования должны базироваться на экспертной оценке, подчеркнул он. Если же они основаны лишь на «голом популизме», то приведут к разрушению предприятий, формирующих для граждан рабочие места.
В этой связи Путин подчеркнул важность развития для бизнеса, профсоюзов и государства социального партнерства, цель которого заключается в обеспечении согласования интересов сотрудников и работодателей в контексте трудовых и иных связанных с ними отношений. В основе социального партнерства, по словам президента, находятся общие цели, связанные с достижением благополучия граждан.