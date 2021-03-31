Путин осудил «дикий капитализм» при ведении бизнеса

«Конечно, цель бизнеса, на первый взгляд, — это извлечение прибыли. Но нормальный современный человек, современный предприниматель понимает, что безудержное извлечение прибыли, такой голый дикий капитализм неприемлем абсолютно, без заботы о людях, о работниках, он неприемлем, потому что в итоге это ведет к чему? К разрушению общества, государства и самого бизнеса», — сказал президент. Подобный подход Путин сравнил с выстрелом себе в ногу или в голову.