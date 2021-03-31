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Власти Москвы объяснили закрытие гастронома «Елисеевский»

Ведомости

Закрытие гастронома «Елисеевский» на Тверской улице не связано с имущественными претензиями арендатора к городским властям. Его закрытие является следствием «коммерческих отношений между арендатором и субарендатором торговых площадей, а также общими для ритейлеров премиального сегмента сложностями». Об этом сообщили в пресс-службе департамента городского имущества Москвы. 

«Сегодняшняя ситуация с возможным закрытием «Елисеевского» не связана с имущественными претензиями арендатора к городу и соответствующими судебными спорами. Прекращение функционирования магазина является следствием коммерческих отношений между арендатором и субарендатором торговых площадей, а также общими для ритейлеров премиального сегмента сложностями. Город к узкоотраслевым проблемам инвестора отношения не имеет», — сообщили в пресс-службе (цитата по агентству «Москва»). 

Там также отметили, что помещения гастронома находятся в собственности города, и власти Москвы не намерены менять собственника. 

«Помещения «Елисеевского» находятся в собственности города и в то же время являются предметом судебных разбирательств со стороны арендатора торговых площадей. Правительство Москвы намерено сохранить этот уникальный объект в ведении города. Точка в этом вопросе не поставлена», — подчеркнули в пресс-службе. 

30 марта представитель компании «Елисеевский магазин» Глеб Простаков сообщил RT, что причиной закрытия магазина стало неисполнение Росреестром решения Арбитражного суда о регистрации прав собственности на выкупленное компанией помещение гастронома. 

«В связи с этим гастроном не может продолжать деятельность. Кроме того, “Елисеевский” несет убытки, поскольку расторг контракт с сетью “Алые паруса”, а с новым оператором заключить его не может», - сказал он. 

Управляющей компанией магазина была продуктовая сеть «Алые паруса», которая была выставлена на продажу в 2019 г., в декабре 2020 г. сеть объявила о закрытии магазинов. 

Гастроном был открыт 5 февраля 1901 г. купцом Григорием Елисеевым. 

Ранее по теме: Гастроном «Елисеевский» на Тверской закроется после 120 лет работы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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