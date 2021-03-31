Власти Москвы объяснили закрытие гастронома «Елисеевский»

«Сегодняшняя ситуация с возможным закрытием «Елисеевского» не связана с имущественными претензиями арендатора к городу и соответствующими судебными спорами. Прекращение функционирования магазина является следствием коммерческих отношений между арендатором и субарендатором торговых площадей, а также общими для ритейлеров премиального сегмента сложностями. Город к узкоотраслевым проблемам инвестора отношения не имеет», — сообщили в пресс-службе (цитата по агентству «Москва»).