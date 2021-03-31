Власти Москвы объяснили закрытие гастронома «Елисеевский»
Закрытие гастронома «Елисеевский» на Тверской улице не связано с имущественными претензиями арендатора к городским властям. Его закрытие является следствием «коммерческих отношений между арендатором и субарендатором торговых площадей, а также общими для ритейлеров премиального сегмента сложностями». Об этом сообщили в пресс-службе департамента городского имущества Москвы.
«Сегодняшняя ситуация с возможным закрытием «Елисеевского» не связана с имущественными претензиями арендатора к городу и соответствующими судебными спорами. Прекращение функционирования магазина является следствием коммерческих отношений между арендатором и субарендатором торговых площадей, а также общими для ритейлеров премиального сегмента сложностями. Город к узкоотраслевым проблемам инвестора отношения не имеет», — сообщили в пресс-службе (цитата по агентству «Москва»).
Там также отметили, что помещения гастронома находятся в собственности города, и власти Москвы не намерены менять собственника.
«Помещения «Елисеевского» находятся в собственности города и в то же время являются предметом судебных разбирательств со стороны арендатора торговых площадей. Правительство Москвы намерено сохранить этот уникальный объект в ведении города. Точка в этом вопросе не поставлена», — подчеркнули в пресс-службе.
30 марта представитель компании «Елисеевский магазин» Глеб Простаков сообщил RT, что причиной закрытия магазина стало неисполнение Росреестром решения Арбитражного суда о регистрации прав собственности на выкупленное компанией помещение гастронома.
«В связи с этим гастроном не может продолжать деятельность. Кроме того, “Елисеевский” несет убытки, поскольку расторг контракт с сетью “Алые паруса”, а с новым оператором заключить его не может», - сказал он.
Управляющей компанией магазина была продуктовая сеть «Алые паруса», которая была выставлена на продажу в 2019 г., в декабре 2020 г. сеть объявила о закрытии магазинов.
Гастроном был открыт 5 февраля 1901 г. купцом Григорием Елисеевым.