Мэрия Москвы и «Яндекс» предложили бизнесу возместить 90% затрат на интернет-рекламу

Программа позволит получить предпринимателям бесплатный обучающий курс по продвижению бизнеса в интернете, а после — двухмесячную рекламную подписку от «Яндекс.Бизнеса», которую на 90% оплатят правительство Москвы и «Яндекс». После окончания подписки её можно будет продлить на три или шесть месяцев за полцены, отмечается в сообщении. Подписка на «Яндекс.Бизнес» позволяет размещать рекламу в других сервисах «Яндекса». Например, в картах, навигаторе, услугах, «Дзене» и других сервисах.