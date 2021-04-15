Мэрия Москвы и «Яндекс» предложили бизнесу возместить 90% затрат на интернет-рекламу
Правительство Москвы и «Яндекс» запустили новую программу по поддержке малого и среднего бизнеса (МСБ), в рамках которой предлагается оплатить 90% затрат на интернет-рекламу в сервисах «Яндекса». Это следует из совместного сообщения «Яндекса» и Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. О запуске программы также написал на своей странице «Вконтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.
Программой поддержки смогут воспользоваться только те компании и индивидуальные предприниматели, у которых в Москве есть точка офлайн-продаж или пункт самовывоза. «Участником программы в том числе может стать салон красоты, автосервис, кафе и любой другой бизнес, у которого есть точка продаж», — отмечается в сообщении.
Программа позволит получить предпринимателям бесплатный обучающий курс по продвижению бизнеса в интернете, а после — двухмесячную рекламную подписку от «Яндекс.Бизнеса», которую на 90% оплатят правительство Москвы и «Яндекс». После окончания подписки её можно будет продлить на три или шесть месяцев за полцены, отмечается в сообщении. Подписка на «Яндекс.Бизнес» позволяет размещать рекламу в других сервисах «Яндекса». Например, в картах, навигаторе, услугах, «Дзене» и других сервисах.
Руководитель Департамента предпринимательства Алексей Фурсин отметил, что запрос от московских предпринимателей на субсидирование рекламных расходов «является самым популярным». По его словам, данная программа в первую очередь предназначена для тех, кто хотел бы инвестировать в рекламу своих точек продаж или услуг, «но не знает, как это делать, или не имеет в штате квалифицированных сотрудников для запуска кампании».
После окончания программы бизнес сможет оформить подписку по льготной цене и продолжать привлекать клиентов, отметил руководитель сервисов «Яндекса» для малого бизнеса Роман Чернин.
2 апреля власти Москвы объявили о запуске программы субсидирования на контекстную и таргетированную рекламу, на участие в международных конкурсах и фестивалях для МСБ. В сообщении мэрии отмечалось, что предпринимателям будут возмещаться затраты на контекстную рекламу в «Яндекс.Директе» и Google Ads, а также на таргетированную рекламу во «ВКонтакте», MyTarget, Facebook и Instagram. В последних двух платёж должен быть совершён через eLama и Aitarget.
Для возврата денег предпринимателям необходимо до 30 апреля оформить заявку и подать документы. Можно претендовать сразу на несколько видов компенсаций. Максимальный суммарный размер выплат составит 700 тыс. руб., но не более 50% от затрат.