Совладелец «Внуково» заявил о неизбежном росте цен на авиабилеты

Представители агрегаторов утверждали, что билеты дорожают из-за роста спроса на поездки по России. Ранее, в начале марта, Biletix и Aviasales сообщили о повышении цен на перелеты за рубеж. Так, по их данным, средняя стоимость авиабилета в ОАЭ выросла с 2019 г. вдвое — до 23 700 руб., в Грузию — в 2,5 раза, до 15 700. Цена билета на Мальдивы выросла на 36% — до 40 100 руб., в Египет — на 29% до 16 400 руб.