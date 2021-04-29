Совладелец «Внуково» заявил о неизбежном росте цен на авиабилеты
По его словам, средний чек по одним и тем же направлениям в 2020 г. значительно упал по сравнению с годом ранее. Ванцев пояснил, что лизинговые платежи авиакомпаний по иностранным самолетам происходят в долларах, а курс рубля относительно доллара снизился на 15-20%. Также у авиакомпаний выросли расходы на керосин.
«Представляете, в какой непростой экономической ситуации находятся авиакомпании? Это очевидные вещи, есть законы экономики, с ними спорить абсолютно бессмысленно — либо нужно закрываться, либо повышать тарифы», — отметил Ванцев. По его словам, поднимать цену авиабилетов нужно аккуратно, чтобы не потерять загрузку рейсов.
В 2020 г. пассажиропоток Внуково упал на 48% до 12,6 млн человек. Число клиентов авиакомпаний также снизилось на 46% до 69 млн человек. Убытки компаний в период пандемии составили более 130 млрд руб.
В начале апреля «Известия» со ссылкой на сведения агрегаторов Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip сообщили, что стоимость авиабилетов с вылетом в апреле-июне выросла на 15-120% по сравнению с 2019 г. Отмечалось, что наиболее сильно повысились цена на перелеты из Москвы в Набережные челны — на 121%, в Томск — на 91%, Нижнекамск — на 88%, Чебоксары — на 46%.
Представители агрегаторов утверждали, что билеты дорожают из-за роста спроса на поездки по России. Ранее, в начале марта, Biletix и Aviasales сообщили о повышении цен на перелеты за рубеж. Так, по их данным, средняя стоимость авиабилета в ОАЭ выросла с 2019 г. вдвое — до 23 700 руб., в Грузию — в 2,5 раза, до 15 700. Цена билета на Мальдивы выросла на 36% — до 40 100 руб., в Египет — на 29% до 16 400 руб.