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Совладелец «Внуково» заявил о неизбежном росте цен на авиабилеты

Ведомости

Стоимость авиабилетов, которые подешевели на некоторых направлениях в 2020 г., к лету этого года вернется к показателям 2019 г. и вырастет в 2022 г., сообщил РБК со ссылкой на совладельца и председателя совета директоров аэропорта «Внуково» Виталия Ванцева.

По его словам, средний чек по одним и тем же направлениям в 2020 г. значительно упал по сравнению с годом ранее. Ванцев пояснил, что лизинговые платежи авиакомпаний по иностранным самолетам происходят в долларах, а курс рубля относительно доллара снизился на 15-20%. Также у авиакомпаний выросли расходы на керосин.

«Представляете, в какой непростой экономической ситуации находятся авиакомпании? Это очевидные вещи, есть законы экономики, с ними спорить абсолютно бессмысленно — либо нужно закрываться, либо повышать тарифы», — отметил Ванцев. По его словам, поднимать цену авиабилетов нужно аккуратно, чтобы не потерять загрузку рейсов.

В 2020 г. пассажиропоток Внуково упал на 48% до 12,6 млн человек. Число клиентов авиакомпаний также снизилось на 46% до 69 млн человек. Убытки компаний в период пандемии составили более 130 млрд руб.

В начале апреля «Известия» со ссылкой на сведения агрегаторов Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip сообщили, что стоимость авиабилетов с вылетом в апреле-июне выросла на 15-120% по сравнению с 2019 г. Отмечалось, что наиболее сильно повысились цена на перелеты из Москвы в Набережные челны — на 121%, в Томск — на 91%, Нижнекамск — на 88%, Чебоксары — на 46%.

Представители агрегаторов утверждали, что билеты дорожают из-за роста спроса на поездки по России. Ранее, в начале марта, Biletix и Aviasales сообщили о повышении цен на перелеты за рубеж. Так, по их данным, средняя стоимость авиабилета в ОАЭ выросла с 2019 г. вдвое — до 23 700 руб., в Грузию — в 2,5 раза, до 15 700. Цена билета на Мальдивы выросла на 36% — до 40 100 руб., в Египет — на 29% до 16 400 руб.

Ранее по теме: Как программы лояльности спасают авиакомпании от разорения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных