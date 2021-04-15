Как программы лояльности спасают авиакомпании от разорения

Первой этот шаг совершила United: в июне 2020 г. она привлекла $6,8 млрд. Вскоре за ней последовали Spirit и Delta ($850 млн и $9 млрд соответственно). А в марте 2021 г. American Airlines установила новый рекорд по сумме финансирования за всю историю отрасли: компания получила в общей сложности $10 млрд под залог интеллектуальной собственности и денежных поступлений по программе AAdvantage.