Как программы лояльности спасают авиакомпании от разорения

Как программы лояльности спасают авиакомпании от разоренияПандемия показала, что авиакомпании недооценивали рыночную стоимость программ лояльности
Авиакомпании привыкли использовать самолеты и другие активы в качестве залогов по кредитам. Но в 2020 г. американские перевозчики впервые использовали в качестве обеспечения будущие денежные потоки по своим программам лояльности – и привлекли миллиардные кредиты.
Первой этот шаг совершила United: в июне 2020 г. она привлекла $6,8 млрд. Вскоре за ней последовали Spirit и Delta ($850 млн и $9 млрд соответственно). А в марте 2021 г. American Airlines установила новый рекорд по сумме финансирования за всю историю отрасли: компания получила в общей сложности $10 млрд под залог интеллектуальной собственности и денежных поступлений по программе AAdvantage.
Эти сделки (а также все более подробная отчетность по программам лояльности) приподняли завесу над огромной ценностью программ лояльности авиакомпаний. Так, расчетная стоимость программ AAdvantage и MileagePlus оказывается существенно выше, чем текущая рыночная капитализация соответствующих авиакомпаний (American и United).
Когда пассажирские авиаперевозки прекратились, программы лояльности оказались более устойчивыми. Перестав летать, пассажиры продолжили тратить деньги по партнерским программам и совместным кредитным картам. Более половины миль в крупных программах сейчас зачисляется за платежи и покупки, не связанные с авиабилетами. Этот тип расходов оказался естественной страховкой на случай спада.