Ростуризм объявил о запуске 12 субсидированных чартерных направлений
Ростуризм запустит в 2021 г. программу субсидирования туристических чартеров как минимум по 12 направлениям, сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова.
«Уже в этом году заработает большая программа субсидирования туристических чартеров», — сказала она.
По словам Догузовой, Ростуризм протестировал сотрудничество с туроператорами по чартерным программам внутри России. Выяснилось, что эти программы позволяют примерно в два раза снизить стоимость недельной или более длительной туристической поездки.
«Каждый человек, который мечтает посмотреть Алтай, Байкал и иные дальние уголки нашей страны, сможет сделать это по конкурентной цене. Уже в этом году будет запущено не менее 12 таких чартерных направлений», — пояснила Догузова (цитата по ТАСС).
Кроме того, в следующем году Ростуризм намерен запустить программу «доступных детских культурно-познавательных поездок». Предполагается, что ежегодно принять участие в ней смогут порядка 300 тыс. детей.