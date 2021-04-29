Ростуризм объявил о запуске 12 субсидированных чартерных направлений

«Каждый человек, который мечтает посмотреть Алтай, Байкал и иные дальние уголки нашей страны, сможет сделать это по конкурентной цене. Уже в этом году будет запущено не менее 12 таких чартерных направлений», — пояснила Догузова (цитата по ТАСС).