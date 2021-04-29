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Ростуризм объявил о запуске 12 субсидированных чартерных направлений

Ведомости

Ростуризм запустит в 2021 г. программу субсидирования туристических чартеров как минимум по 12 направлениям, сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова.

«Уже в этом году заработает большая программа субсидирования туристических чартеров», — сказала она.

По словам Догузовой, Ростуризм протестировал сотрудничество с туроператорами по чартерным программам внутри России. Выяснилось, что эти программы позволяют примерно в два раза снизить стоимость недельной или более длительной туристической поездки.

«Каждый человек, который мечтает посмотреть Алтай, Байкал и иные дальние уголки нашей страны, сможет сделать это по конкурентной цене. Уже в этом году будет запущено не менее 12 таких чартерных направлений», — пояснила Догузова (цитата по ТАСС).

Кроме того, в следующем году Ростуризм намерен запустить программу «доступных детских культурно-познавательных поездок». Предполагается, что ежегодно принять участие в ней смогут порядка 300 тыс. детей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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