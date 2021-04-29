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«Тинькофф» купил разработчика приложения для хранения банковских и скидочных карт

Ведомости

TCS Group, в которую входит «Тинькофф банк», 29 апреля закрыла сделку по приобретению контрольного пакета акций компании «Бесконтакт», разрабатывающей мобильное приложение «Кошелек» для хранения банковских и скидочных карт, говорится в сообщении группы на Лондонской бирже.

Разработчиком «Кошелька» является компания Cardsmobile. «Бесконтакт», созданный в 2012 г. в рамках корпоративного инвестиционного фонда i-Free, — ее юридическое лицо. В сообщении «Тинькофф» говорится, что приложение является ведущим агрегатором карт в России и Белоруссии и имеет более 20 млн зарегистрированных пользователей. Так, объем оцифрованных им карт превышает 300 млн штук. Кроме того, в рамках «Кошелька» реализован сервис «Кошелек Pay», позволяющий оплачивать товары и услуги бесконтактно.

«В рамках партнерства с «Тинькофф» «Кошелек» начнет интегрировать удобные финансовые инструменты в свои сервисные предложения, в том числе: планы платежей «купи сейчас — плати потом», различные варианты кэшбека, целевые программы Тинькофф и многое другое», — рассказали в TCS Group.

Соучредитель «Бесконтакта» Кирилл Горыня заявил, что подобное сотрудничество позволит расширить присутствие «Кошелька» на рынке и объединить все этапы оформления покупки в один сервис. Он также добавил, что приложение останется независимым и открытым для сотрудничества и партнерств с другими финансовыми учреждениями.

Исполнительный директор в составе совета директоров TCS Group Оливер Хьюз, в свою очередь, объявил, что первый совместный проект «Тинькофф банка» и «Кошелька» будет представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021), который состоится со 2 по 5 июня. «Мы планируем интегрировать предложения «Тинькофф» по финансовым услугам в приложение «Кошелек», чтобы ускорить его развитие и позволить «Кошельку» предлагать своим клиентам выгодные предложения и кэшбек», — сказал он.

Это не первое партнерство «Кошелька» с банком. В мае 2018 г. 25% Cardsmobile приобрел «Альфа-банк», чтобы увеличить динамику роста и рыночную долю приложения. Однако в феврале 2020 г. Горыня выкупил ее обратно через кипрскую компанию «Виафокус Лимитед», бенефициаром которой он является. Тогда источник, близкий к Cardsmobile, рассказал «Коммерсанту», что основатели сервиса Кирилл Горыня и Филипп Шубин хотели бы развиваться в Европе, тогда как «Альфа-банк» более ориентирован на российский рынок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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