«Тинькофф» купил разработчика приложения для хранения банковских и скидочных карт

Это не первое партнерство «Кошелька» с банком. В мае 2018 г. 25% Cardsmobile приобрел «Альфа-банк», чтобы увеличить динамику роста и рыночную долю приложения. Однако в феврале 2020 г. Горыня выкупил ее обратно через кипрскую компанию «Виафокус Лимитед», бенефициаром которой он является. Тогда источник, близкий к Cardsmobile, рассказал «Коммерсанту», что основатели сервиса Кирилл Горыня и Филипп Шубин хотели бы развиваться в Европе, тогда как «Альфа-банк» более ориентирован на российский рынок.